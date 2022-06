Wetter Hamburg: Sommer kommt auf Touren – aber wie heiß wird es wirklich?

Wetter in Hamburg: Es wird sommerlich warm an der Elbe (Archivbild).

Hamburg. Freibad, Grillen, Sonnenbaden: In den kommenden Tagen bietet das Wetter in Hamburg beste Voraussetzungen für Aktivitäten unter freiem Himmel. Doch wie sehr der Sommer am Wochenende auf Touren kommt, ist noch ungewiss. Angenehm sommerliche 24 Grad? Oder Hitze mit 30 Grad? Für den Sonnabend variieren die Wetter-Vorhersagen für Hamburg je nach App stark. "Entscheidend ist, wo sich am Sonnabend die Luftmassengrenze befinden wird", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Doch die genaue Stelle sei noch nicht vorhersagbar. "Die verschiedenen Wettermodelle geben für Hamburg derzeit Werte zwischen 23 und 30 Grad an", so Jung am Donnerstag. Er gehe von einer Höchsttemperatur von 26 Grad am Sonnabend und 25 Grad am Sonntag aus. "An beiden Tagen wird es jeweils 15 Sonnenstunden in Hamburg geben." An den Küsten wird es mit maximal 20 Grad etwas kühler.

Wetter Hamburg: Warm oder heiß? Luftmassengrenze entscheidet

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) weist darauf hin, dass die Hitzewelle am Sonnabend nicht jeden treffen wird – und sagt etwas kühlere Werte voraus, was die Teilnehmer des HafenCity Run freuen dürfte. "Tatsächlich bleibt das äußerste Norddeutschland außen vor", sagt Diplom-Meteorologe Marco Manitta vom DWD. Denn es bilde sich eine scharfe Luftmassengrenze, die sich von Nordfrankreich entlang der Nordseeküste bis nach Südskandinavien erstrecke.

Die erste große #Hitzewelle des Sommers 2022 kommt. Aber es wird nicht jeden treffen und für viele wird es auch nur eine Eintagsfliege sein. pic.twitter.com/o1ejmqIyqt — DWD (@DWD_presse) June 16, 2022

Wetter Hamburg: Kommende Woche um die 20 Grad

"Die Regionen nördlich der Linie Emden-Hamburg-Rostock liegen dann auf der kühlen Seite mit Höchstwerten nur zwischen 17 und 23 Grad", so Manitta. Zudem müsse dort im Tagesverlauf mit schauerartigem Regen gerechnet werden. Insgesamt werden am Sonnabend in Hamburg und Schleswig-Holstein laut DWD von Nordwest nach Südost 20 bis 27 Grad erreicht. Am Sonntag betragen die Tageshöchstwerte zwischen 18 und 23 Grad.





Wie sich das Wetter kommende Woche weiterentwickelt, ist ebenfalls noch unklar. "Derzeit sieht es danach aus, dass die Temperaturen sich um die 20 Grad bewegen werden", so der Wetterexperte Jung.

Wetter Hamburg – 5 Tipps für die heißen Tage

Extreme Hitze bedeutet für den Körper Arbeit auf Hochtouren, um seine Temperatur auf konstanten 37 Grad zu halten. Bei einigen Menschen führen die hohen Temperaturen zudem zu Unwohlsein und Kreislaufproblemen. Das Portal WetterOnline hat deshalb fünf Tipps für heiße Tage zusammengestellt.

Ausreichend Flüssigkeit: Viel zu trinken ist bei Hitze sehr wichtig. Besonders Mineralwasser, Saftschorlen oder alkoholfreies Bier enthalten Elektrolyte, die dabei helfen, Flüssigkeiten besser im Körper zu verteilen. Alkohol hingegen ist nicht ratsam, da dieser die Blutgefäße weitet und den Körper entwässert. Anregende Wechseldusche: Am Morgen und am Abend eignet sich eine kurze Wechseldusche, um einem niedrigen Blutdruck entgegenzuwirken. Einfach mehrmals zwischen warmem und kaltem Wasser wechseln. Wichtig: Langsam an die unterschiedlichen Temperaturen herantasten, um den Kreislauf nicht zu überfordern Sanfte Bewegung: Auch etwas Bewegung in den kühleren Morgenstunden oder am späten Abend empfiehlt sich, um den Kreislauf anzuregen, ohne den Körper zu überhitzen. Sport oder größere Anstrengungen in den Stunden der intensivsten Sonneneinstrahlung rund um die Mittagszeit erhöhen das Risiko von Kreislaufproblemen. Und Achtung: An sonnigen Tagen wird die Höchsttemperatur erst am späten Nachmittag erreicht. Frische Luft: Die Klimaanlage sollte im Sommer nur mit Vorsicht genutzt werden. Denn plötzliche Temperaturunterschiede stellen eine hohe Belastung dar. Ein offenes Fenster hingegen sorgt für ausreichend Luft und hilft dem Körper, den Kreislauf in Gang zu halten. Ventilatoren bieten sich ebenfalls für eine gute Luftzirkulation an. Leichtes Essen: Grillfans, für die ein Steak an einem heißen Sommertag einfach dazugehört, sollten wissen: Das tierische Eiweiß regt die körpereigene Wärmeproduktion an. Leichtes Essen wie Salat, Obst oder rohes Gemüse hingegen bietet eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr und versorgt den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.