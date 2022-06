„Parents For Future"

„Parents For Future" Erster Familienklimastreik in Hamburg – kleiner als erwartet

Erster Familienklimastreik in Hamburg: Die jungen und alten Demonstranten zogen mit Bannern und Plakaten über den Jungfernstieg.

„Parents For Future“ demonstrierten am Freitag in der City fürs Klima – mit deutlich weniger Teilnehmern als angemeldet waren.