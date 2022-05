Polizeiwagen vor dem Gebäude des Springer-Verlages in Hamburg am 19.05.1972. Durch mehrere Bombenexplosionen in dem Hauptgebäude des Verlages wurden 17 Mitarbeiter verletzt. Trotz mehrere Warnungen war das Gebäude nicht geräumt worden, verantwortlich für den Anschlag war die RAF (Rote Armee Fraktion).