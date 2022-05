Verkehr Hamburg So viele Bußgelder gab es für E-Scooter-Fahrer

Falsch abgestellte E-Scooter sind ein häufiges Ärgernis und eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer. So wie hier in der Mönckebergstraße

Fast 1500 Anzeigen wegen falsch abgestellte Roller in Hamburg– in den ersten dreieinhalb Monaten 2022. So hoch sind die Strafzahlungen.