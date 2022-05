Wetter Hamburg: Sommer in Sicht – Schweißheilige statt Eisheilige

Die Temperaturen klettern täglich. Von Montag an ist Sommerfeeling angesagt. So wird das Wetter in Hamburg am Muttertag.

Wetter: Einen Vorgeschmack auf den Sommer gibt es nächste Woche in Hamburg: Dann wird es viele Menschen an den Elbstrand ziehen (Archivfoto).

Hamburg. Über das Wetter in Hamburg klagen? Dazu gab es in den vergangenen Wochen keinen Anlass. Die Sonne hat die Stadt und die Region verwöhnt. Wer den Haken sucht: Ein paar Wolken mischten den Himmel auf. Abends und nachts war es ein bisschen kalt. Fast jeden Morgen gab es Bodenfrost. "Das waren dann so etwas wie die Eisheiligen light", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Nun wären vom 11. bis zum 15. Mai eigentlich die Eisheiligen angesagt. "Die werden aber in diesem Jahr eher zu den Schweißheiligen", sagt der Wetterexperte. Nach dem Muttertag am Sonntag wird es in Hamburg richtig warm und sonnig – also schwitzen statt bibbern.

Wetter in Hamburg: Schweißheilige statt Eisheilige

Am heutigen Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken über Hamburg ab und es wird maximal 17 Grad warm. In der Nacht zum Freitag ziehen ein paar Wolken auf, die Temperaturen sinken auf 3 bis 6 Grad. Am Freitag ist es zunehmend wolkig, aber die Temperaturen in Hamburg nähern sich der 20-Grad-Marke. An der Nordsee und auf den Insel ist es mit 14 Grad deutlich kühler.

In der Nacht zum Sonnabend kann es mal schauern. "Aber es ist nicht klar, ob das Wasser wirklich runter kommt", sagt Jung. Es wird tagsüber bis zu 19 Grad warm in Hamburg. Am Sonntag scheint die Sonne bei ebenfalls 19 Grad 15 Stunden lang. "In der Sonne fühlt es sich dann natürlich deutlich wärmer an", so Jung. Der Muttertag kann also im Garten, an der Elbe, an der Alster oder im Park gefeiert werden.

Wetter: Wie lange bleibt die sommerliche Wärme?

Wetter in Hamburg: Eine Woche Sonne und Wärme

Zum Wochenstart geht es dann richtig los mit dem Frühsommer: Am Montag klettern die Temperaturen auf 20 Grad, Dienstag wird es in der Hansestadt schon 22 Grad warm, am Mittwoch 24 Grad und am Donnerstag soll es satte 26 Grad warm werden. Und die Sonne scheint aus dem blauen Himmel auf die Stadt hinab. So warm sei es 2021 in manchen Wochen im Juli und August nicht gewesen, so Jung.

Wie lange sich das Sonnenwetter hält, ist unklar. "Alles steht und fällt mit der exakten Positionierung eines Hochs über Mitteleuropa. Das saugt aus Südwesten die warmen Luftmassen nach Deutschland", sagt Jung. "Aber egal, wie warm oder sogar heiß es wird, es geht sehr trocken weiter." Seit mehr als drei Wochen ist so gut wie kein Tropfen gefallen. "Der Norden wartet dringend auf Regen. Der Natur und der Landwirtschaft bekomme die Trockenheit nicht. "Flächendeckender Landregen ist aber weiterhin nicht in Sicht.“

Fallen die Eisheiligen in diesem Jahr komplett aus? "Wenn es nach der warmen Woche wieder kühler wird, könnte sich das natürlich wie die Eisheiligen anfühlen", meint Jung. Aber frostig werde es aller Voraussicht nach nicht mehr.

Die Eisheiligen 2022

Die Bauernregel besagt, dass vor den Eisheiligen Mitte Mai im Garten oder auf dem Balkon nichts gepflanzt werden soll, weil es bis dahin Minusgrade geben kann und die Pflanzen sonst erfrieren können.

In diesem Jahr geht es am 11. Mai los mit den Eisheiligen. Die Namen beziehen sich auf fünf Heilige:

11. Mai Mamertus

12. Mai Pankratius

13. Mai Servatius

14. Mai Bonifatius

15. Mai Sophie