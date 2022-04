Acht reine Sommerfreibäder betreibt Bäderland in Hamburg: Billstedt (zur Ausstattung gehören ein 50-Meter-Becken, ein Fünf-Meter-Sprungturm, eine Rutsche, eine sechs Meter hohe Kletterwand am Beckenrand sowie ein Wasserspielplatz), Bondenwald in Niendorf (50-Meter-Becken, zwei Rutschen, Drei-Meter-Brett, Spielplatz), Finkenwerder (50-Meter-Becken, Rutsche, Drei-Meter-Brett, Blick auf die Elbe), Kaifu in Eimsbüttel (50-Meter-Becken, Zehn-Meter-Sprungturm, Wasserspielplatz, beheiztes Becken), Marienhöhe in Sülldorf (50-Meter-Becken, zwei Rutschen, Drei-Meter-Brett, Spielplatz), Naturbad Stadtparksee (naturbelassenes, gefiltertes Wasser, 50-Meter-Becken, Spielplatz), Neugraben (Rutsche, Beachvolleyballfeld) und Osdorfer Born (50-Meter-Becken, 41 Meter lange Rutsche, Beachvolleyballfeld).