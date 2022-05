Beliebtes Asia-Restaurant im Hamburger Schanzenviertel schließt

Restaurant Hamburg Beliebtes Asia-Lokal in der Schanze schließt – Fans entsetzt

Am Schulterblatt im Hamburger Schanzenviertel schließt ein beliebtes Restaurant nach mehr als 20 Jahren – zum Bedauern vieler Stammkunden.

Seit mehr als 20 Jahren schlemmen Asia-Fans in dem Lokal am Schulterblatt. Der Inhaber schließt zudem eine weitere Filiale in Hamburg.