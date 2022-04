Meine Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg. Etwas Schöneres als Alster und Elbe gibt es für mich nicht. Ich habe viele andere Städte gesehen, aber keine fasziniert mich weiterhin so wie die „City in the Woods“. Ich könnte mir nicht vorstellen, anderswo zu leben. Mein Lieblingsstadtteil ist die HafenCity, den ich von Anfang an politisch begleitet habe. Dort passiert so viel Neues, ich sehe und entdecke immer wieder neue Facetten. Da gibt es für jeden etwas. Ich selbst lebe derzeit mit der Familie im Grünen. Ich komme aus Langenhorn und genieße nun das Leben in Eißendorf in den Harburger Bergen. Mein Lieblingsort ist derzeit das Millerntor: Da kann man in Hamburg erfolgreichen und attraktiven Fußball sehen … – ansonsten aber das Quartier rund um den Jungfernstieg. Hier schlägt das Herz unserer Stadt. Die derzeitige bauliche Situation macht mich traurig. Es reicht nicht aus, ein paar Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung aufzustellen. Da erwarte ich mehr Kreativität und Engagement von der Stadt. Derzeit treiben sich dort leider viel zu oft Menschen rum, die den Ort nicht attraktiver machen. Mein Lieblingsgebäude ist das Rathaus – aus Liebe zur Politik und zur Stadt. Als ich 1997 in die Bürgerschaft gewählt wurde, bin ich immer mit Stolz in das Gebäude hineingegangen. Ich kenne keine Stadt in Deutschland, die ein schöneres Rathaus hat. Und ich bin stolz auf unsere Elbphilharmonie, weil ich auch hier an der Entstehung mitwirken durfte. Einmal mit dem Abrissbagger würde ich gern durch manche Industrie- und Gewerbegebiete fahren. Dort gibt es viel Immobilienschrott mit minderwertiger Substanz, der auch aus baukultureller und unter Berücksichtigung von grauer Energie nicht erhaltenswert ist. Wir sollten uns Gedanken machen, wie wir hier den Grund und Boden ökonomischer und ökologischer sinnvoller nutzen können