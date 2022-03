Corona Hamburg: Sting-Konzert fällt aus – positive Tests im Team

Corona News für den Norden Positive Corona-Tests: Sting-Konzert in Hamburg fällt aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erneut einen eindringlichen Appell an alle Ungeimpften gerichtet, sich immunisieren zu lassen. Die Fallzahlen seien aktuell so hoch, dass Ungeimpfte einer Infektion nicht mehr entgehen könnten, sagte Lauterbach.

Beschreibung anzeigen

Der Überblick: Corona-Inzidenz in Hamburg steigt weiter an. Mehr Ausfalltage wegen psychischer Leiden in Pandemie.