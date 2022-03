Meine Lieblingsstadt ist Kiel – daran hängen sehr viele Jugenderinnerungen. Dort habe ich mein Abitur gemacht und viele Jahre leben dürfen. Was Großstädte angeht, habe ich einen Hang zu Hamburg, das ist eine faszinierende Metropole. Mein Lieblingsstadtteil ist Wandsbek mit Jenfeld. Hier habe ich meine Studienzeit verbracht und fast alle Ecken kennengelernt. Mein Lieblingsort ist der Fischmarkt. Ich musste als junger Mann Geld verdienen. Da kam ich auf die Idee, mit einem Kumpel eine kleine Spielwarenmanufaktur aufzubauen. Wir haben das Krümelmonster als Handpuppe gebaut und diese Puppen jeden Sonntagmorgen auf dem Fischmarkt verkauft. An den Riverkasematten stellten wir unseren VW-Käfer quer, um den Platz zu reservieren. Da trafen wir manches Mal abends auch Udo Lindenberg. Das ist für mich eine ganz besondere Erfindung. Mein Lieblingsgebäude ist der alte Hamburger Elbtunnel. Ich habe vor Jahren eine Probefahrt mit einem 7er BMW gemacht, der erste mit einem Navigationssystem. Vom Nedderfeld ging es nach Süden. Auf der Rückfahrt probierte ich das Navi aus – es wollte mich dauernd von der Autobahn lotsen. Ich habe mich gefragt, was das soll, bin aber gefolgt und querfeldein gefahren. Irgendwann kam ich mit diesem Riesenschiff, der 7er-Langversion, am Alten Elbtunnel an, den ich vorher gar nicht gekannt hatte. Ich bin ohne Beule auf der anderen Elbseite angekommen, aber schweißgebadet. Einmal mit der Abrissbirne würde es die Mundsburg-Tower erwischen. Ich hatte einmal das zweifelhafte Vergnügen, einer Besprechung im 26. Stock einer dieser Türme beizuwohnen. Da die Besprechung selten sinnbefreit war, schaute ich gelangweilt aus dem Fenster und peilte über Pfosten des Fensters den Nachbarturm an und beobachtete die massiven Schwankungen der Türme. Binnen 30 Sekunden wurde ich seekrank und musste mich übergeben. Seitdem ist es für mich unverständlich, wie man Menschen in solche unnatürlichen Behausungen stopfen kann.