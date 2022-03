Ukraine-Krieg: Benzinpreise – Hamburger Speditionen fürchten um Existenz

Kein Feuerwerk: Was der Hamburger Dom stattdessen plant +++ Unterricht startet in Hamburg mit ukrainischen Schülern +++ Der Newsblog.

Hamburg. Der Krieg gegen die Ukraine dauert mittlerweile seit über drei Wochen an. Besonders in den größeren Städten des Landes ist die Lage bedrohlich. In Kiew heulten in der Nacht zum Montag Sirenen, auch andere Städte melden Beschuss und Luftangriffe. Rund zehn Millionen Ukrainer sind bereits auf der Flucht.

Auch der Zustrom von ukrainischen Kriegsflüchtlingen nach Hamburg hält an: Mittlerweile sind offiziell rund 15.000 Schutzsuchende in der Hansestadt gezählt worden, teilte die Innenbehörde Ende vergangener Woche mit. Die tatsächliche Zahl sei jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Unterdessen bemüht sich die Bildungsbehörde, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen möglichst bald in den Schulen unterzubringen. Zum heutigen Schulstart sollen 107 zusätzliche „internationale Vorbereitungsklassen“ an 41 Standorten startklar sein. Weitere 300 sollen folgen.

Die Reaktionen auf den Krieg gegen die Ukraine aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik dokumentiert das Abendblatt an dieser Stelle:

FFF: Klima und Frieden sind untrennbar verbunden

Für die Klimabewegung Fridays for Future sind Klimagerechtigkeit und Frieden untrennbar miteinander verbunden. „Erneuerbare Energien auszubauen, ist doppeltes Krisenmanagement: gegen Krieg und gegen Klimakatastrophen“, sagte Aktivistin Elisa Bas in Hamburg. Durch Deutschlands Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas werde der Krieg in der Ukraine mitfinanziert. „Um nachhaltigen Frieden zu garantieren, steht die Bundesregierung jetzt in der Verantwortung, die Abhängigkeit von fossilen Energien konsequent abzubauen und die erneuerbaren Energien auszubauen“, forderte Aktivistin Pauline Brünger.

Zahl neuer Ukraine-Flüchtline nimmt etwas ab

Die Zahl der neu in Hamburg angekommenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist etwas gesunken. Am Sonntag seien insgesamt rund 450 Schutzsuchende in die Hansestadt gekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Montag. Zuvor waren in der der vergangenen Woche täglich im Schnitt fast 1000 Menschen gekommen.

Insgesamt dürften bald 16.000 Flüchtlinge nach Hamburg gekommen sein. Offiziell registriert worden seien inzwischen etwa 10 500 Menschen. Nach Angaben des Sprechers hat sich die Lage etwas entspannt, und es konnten mehr Schutzsuchende in das Meldesystem aufgenommen werden als neu hinzugekommen waren. Eine Registrierung ist notwendig, um Sozialleistungen zu erhalten oder arbeiten zu können. Kindern und Jugendlichen ermöglicht sie einen Schulbesuch.

Benzinpreise: Jede zweite Hamburger Spedition fürchtet um Existenz

Die seit Beginn von Putins Angriff gegen die Ukraine stark gestiegenen Kraftstoffpreise belasten die Hamburger Unternehmen massiv. Das belegt nun auch eine Blitzumfrage der Handelskammer, an der sich Ende vergangener Woche mehr als 500 Unternehmen beteiligten. 85 Prozent davon gaben an, von den hohen Kraftstoffpreisen betroffen zu sein. Für 72 Prozent bedeuten die hohen Preise eine Erhöhung der eigenen Betriebskosten, für 27 Prozent sind sie existenzbedrohend.

Jede zweite Hamburger Spedition fürchtet einer aktuellen Umfrage nach um ihre Existenz (Archivbild).

Foto: picture alliance / SvenSimon

Unter den teilnehmenden Logistik-Unternehmen gab sogar jedes zweite (56 Prozent) dies an. „Vor allem die stark von den Energie- und Rohstoffpreisen abhängige Logistik-Branche befindet sich im Krisenmodus. Der Fachkräftemangel, vor allem der Mangel an Lkw-Fahrern und die sich durch Corona erst langsam erholenden Lieferketten verschärfen die Situation zusätzlich. Die aktuelle Lage ist hier besonders dramatisch und Insolvenzen drohen“, sagt Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg. „Darüber hinaus sind auch Branchen, die bereits durch die Corona-Pandemie stark belastet wurden wie das Taxigewerbe, der Handel oder Reiseveranstalter, schwer betroffen.“ 69 Prozent der Firmen wollen die Preissteigerungen an ihre Kunden und Auftraggeber weitergeben. Jedes dritte Unternehmen gibt an, Routen und ihr Angebot einzuschränken.

Dänischer Integrationsminister: Alle Ukrainer sind willkommen

Der dänische Integrationsminister Mattias Tesfaye hat angesichts des Krieges in der Ukraine und der Diskussion um Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutsch-dänischen Grenze betont, dass alle Ukrainer und Ukrainerinnen in Dänemark willkommen sind. „Es ist mir wichtig, das zu betonen“, sagte der Minister am Montag in Flensburg. Dort hatte er sich mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu einem Gespräch über die Situation der ukrainischen Flüchtlinge an der deutsch-dänischen Grenze getroffen. Man wolle gut mit Schleswig-Holstein zusammenarbeiten und freue sich, dass es einen vertrauensvollen Dialog gebe.

„Es gab in den vergangenen Tagen durchaus ein bisschen Diskussionen über die Frage, wie die Zusammenarbeit läuft“, sagte Günther. Er sei froh über die Klarstellung, dass es eine gemeinsame Herausforderung sei, den Menschen aus der Ukraine Schutz zu bieten. Sowohl auf dänischer Seite als auch auf deutscher Seite sei es „unsere gemeinsame Verantwortung“ diesen Menschen zu helfen.

Bergedorf: Ukrainer spielen für ihre Landsleute

Das Präludium und Fuge in c-Moll von Johann Sebastian Bach gehört ebenso zum Repertoire wie „Penny Lane“ von den Beatles: Am Freitag, 25. März, geben die Ukrainer Dariya Panasevych und Arsen Asanov ein Benefizkonzert zugunsten ihrer unter dem Krieg leidenden Landsleute.

Dariya Panasevych und Arsen Asanov sind das Duo Sempre. Sie spiele am Freitag ein Benefizkonzert in Bergedorf.

Foto: Privat / BGZ

Mehr Infos: Ukrainer spielen für unter dem Krieg leidende Landsleute

Krieg gegen die Ukraine: Hamburger Dom verzichtet auf Feuerwerk

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine verzichtet der Hamburger Dom auf die Feuerwerke beim anstehenden Frühlingsdom. "Als Zeichen für den Frieden wird die Gemeinschaft der Schausteller anstelle des Feuerwerks am Eröffnungstag eine Schweigeminute abhalten", teilte Pressesprecherin Tanja Hoyer am Montag auf Abendblatt-Nachfrage mit. Am 25. März werde der Dom entsprechend um 22.30 Uhr "heruntergefahren", die Musik werde ausgeschaltet und die Lichter gedimmt.

Der Hamburger Dom verzichtet wegen des Kriegs gegen die Ukraine auf das Feuerwerk an den Freitagen (Archivbild).

Foto: picture alliance / Zoonar

Auch die Corona-Maßnahmen wurden für den Frühlingsdom angepasst. Lesen Sie die aktuellen Regeln in unserem Corona-Newsblog für Hamburg und den Norden.

Schleswig-Holstein rüstet sich für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Landesregierung bereitet sich auf Unterbringung und Versorgung weiterer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor. „Wir bieten allen vor dem Krieg geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern bei uns in Schleswig-Holstein einen sicheren Zufluchtsort“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Dies sei möglich auf Basis herausragender Hilfsbereitschaft im Land. Mit Stand der Nacht zum Sonntag waren allein in den Landesunterkünften 2060 Menschen aus der Ukraine untergebracht, zahlreiche weitere wurden bereits auf Kommunen verteilt.

Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer packten mit an oder spendeten, sagte Sütterlin-Waack. Die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, der Kommunen und Kreise und des Landes seien zum Teil fast rund um die Uhr im Einsatz. Die Ministerin dankte den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die diese Hilfe möglich machten. „Es erfüllt mich mit ungeheurem Stolz, wie wir als Gesellschaft alle gemeinsam in Schleswig-Holstein an diese Herausforderung rangegangen sind, sie bislang gemeistert haben und sie auch weiterhin meistern werden.“

Ende der Schulferien: Unterricht startet mit ukrainischen Schülern

Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Montag nach zwei Wochen Ferien unter besonderen Umständen wieder in den Unterricht. Etliche werden neue Mitschüler aus der Ukraine haben, die vor dem Krieg aus ihrem Heimatland geflohen sind. Wie viele es genau sind, ist nach Angaben der Schulbehörde jedoch unklar. Grundsätzlich geht sie davon aus, dass rund ein Viertel aller geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter sind. Laut Innenbehörde waren (Stand: Donnerstag) gut 8400 Kriegsflüchtlinge in Hamburg registriert.

Unter den Geflüchteten befinden sich zahlreiche Kinder. Diese sollen schnellstmöglich Schulen besuchen können (Symbolbild).

Foto: IMAGO / CTK Photo

Generell will die Schulbehörde so viele Flüchtlingskinder in den Schulen aufnehmen können wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015/16. Damals gab es den Angaben zufolge an Hamburgs Schulen 525 sogenannte internationale Vorbereitungsklassen und Basisklassen. Derzeit seien es noch 225. Geplant sei, in den nächsten Wochen weitere 300 Vorbereitungsklassen einzurichten. Zum Schulstart am Montag sollten 107 zusätzliche Vorbereitungsklassen an 41 Standorten startklar sein.

Mehr zum Thema: Geflüchtete Schüler: Hamburg holt ehemalige Lehrer zurück

Schulleitungsverband fordert Hilfen für Flüchtlingsbetreuung

Zur Betreuung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine fordern die Schulen in Niedersachsen mehr Personal und Geld. „Die Bereitschaft, aus der Ukraine ankommende Kinder und Jugendliche mit ihren Familien zu unterstützen, ist in den Schulen groß“, schrieb der Schulleitungsverband in einer Mitteilung. Allerdings sei bei den Schulen nach zwei Jahren Corona-Pandemie „die Luft raus“.

Benötigt würden zusätzliche Lehrer und Lehrerinnen, die schnell und unbürokratisch eingestellt werden müssten. Die Schulen sollten auch ukrainische Lehrkräfte ohne bürokratische Hürden beschäftigen dürfen. Die Schulträger sollten mehr Räume für zusätzliche oder größere Lerngruppen zur Verfügung stellen. „Lehrkräfte und Schulleitungen in Niedersachsen sind in großer Mehrzahl sehr betroffen von dem Krieg in der Ukraine“, sagte der Verbandsvorsitzende René Mounajed am Montag in Hannover. Er verband die aktuellen Forderungen mit grundsätzlicher Kritik: An den Ressourcen der Schulen sei in den vergangenen Jahren Raubbau betrieben worden.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hält Schaulustige von einem Wohnhaus fern, das am Freitagmorgen zerstört wurde. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Foto: AFP

In Kiew wurde ein Wohnhaus von russischen Truppen bombardiert. Bei dem Angriff am Mittwochmorgen starb mindestens ein Mensch. Foto: action press

Im Dorf Starytschi in der Oblast Lwiw beerdigen Einwohner zwei gefallene Soldaten, Mykola Dmytrovych und Roman Fedorovich. Foto: action press

Nach der Zerstörung einer Fabrik für Flugzeugteile in Lwiw ist die Stadt in Rauchschwaden gehüllt. Foto: AFP

Im Dorf Novaya Astrakhan, in der "Volksrepublik Luhansk" passieren zwei Einwohner einen zerstörten T-72-Panzer. Foto: action press

Hochzeitszeremonie an einem Kontrollpunkt in Kiew: Lesia Iwashchenko und Walerii Fylymonow geben sich das Ja-Wort. Foto: dpa

Besonders schwere Kämpfe gibt es in der Ukraine um die Stadt Mariupol – humanitäre Organisationen bezeichnen die Lage dort als katastrophal. Foto: dpa

Eine Frau trägt ihr Kind am Bahnhof von Lwiw, der größten Stadt im Westen der Ukraine. Foto: Mykola Tys / dpa

Präsident Selenskyj fordert in einer emotionalen Rede vor dem US-Kongress eine Flugverbotszone über der Ukraine.

Auch Bären werden gerettet: Asuka und Popeye stärkten sich nach der anstrengenden Fahrt von der Ukraine nach Deutschland. Foto: Eckhard Jüngel

Ein Pfleger und eine Pflegerin versorgen im Keller einer Geburtsklinik ein neugeborenes Kind, während Sirenen Luftangriffe in Mykolajiw ankündigen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ein ukrainischer Soldat geht in Kiew an einem beschossenen Gebäude in der Nähe der U-Bahn-Station Lukjaniwska vorbei. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, obwohl sie seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat auf heftigen Widerstand und logistische Herausforderungen stoßen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Eine Feuerwehrfrau telefoniert und hält eine Frau in den Armen, die nach Bombenbeschuss des russischen Militärs aus einen zerstörten Wohnhaus gerettet wurde. Foto: adim Ghirda/AP/dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Beschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Soldaten tragen während einer Beerdigung in der westukrainischen Stadt Lwiw Särge von ukrainischen Soldaten, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Eine Frau verkauft in der Nähe des Lukyanivsky-Marktes und der Metrostation in Kiew Blumen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa

Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol – Heimat von mehr als 400.000 Menschen – werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images

Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa

Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa

Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa



Jugendherbergen in Niedersachsen nehmen Flüchtlinge auf

Die Jugendherbergen im Nordwesten stellen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Zimmer zur Verfügung. „Wir helfen, wo wir können. Das ist selbstverständlich. Nicht nur, weil wir uns als gemeinnützige Einrichtung dazu verpflichtet fühlen“, sagte der Geschäftsführer der 27 Jugendherbergen im Nordwesten, Thorsten Richter. „Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen unterstützen.“

In den Jugendherbergen Alfsee, Bad Bentheim, Leer, Oldenburg, Osnabrück und an der Thülsfelder Talsperre (Landkreis Cloppenburg) wurden bereits geflüchtete Menschen von den Teams der Jugendherbergen empfangen. Laut dem Verband geht es dabei um die übergangsweise Unterbringung der Flüchtlinge auf Anfrage von Kommunen.

Tschentscher und Grote besuchen Ankunftsstelle für Flüchtlinge

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich am Sonntag über die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine in der zentralen Ankunftsstelle der Hansestadt informiert. „Ich konnte sprechen mit denjenigen, die eigentlich andere Berufe haben, die aber Russisch, Ukrainisch sprechen können und sich bereit erklärt haben, neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit hier für die Stadt mitzuarbeiten“, sagte Tschentscher am Sonntag. Mittlerweile seien mehr als 15.000 Menschen in der Hansestadt angekommen. Durch die Bereitschaft der Helfer sei es gelungen, die erste große Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen.

Peter Tschentscher (r, SPD) steht mit Andy Grote (links) und Claudia Anders, Leiterin des Ankunftszentrums, vor einer Halle des Ankunftszentrums Rahlstedt.

Foto: picture alliance/dpa

Es stünden improvisierte Unterkünfte bereit, damit Menschen, die nicht privat unterkämen, ein Dach über den Kopf haben, „alles kein großer Luxus“, sagte Tschentscher. Die Hansestadt sei neben Berlin eine der Haupt-Zufluchtsstätten gewesen. Er dankte allen Menschen, die diese Leistung teils auch in Wochenend- oder Nachtarbeit letztlich ermöglichten.

