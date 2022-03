Wetter Hamburg: Der Frühling ist da – jetzt wird es warm!

Schon am Wochenende genossen viele Menschen in Hamburg das schöne Frühlingswetter.

Hamburg. Am Sonntag war kalendarischer Frühlingsanfang, und zwar genau um 16.32 Uhr. Passend dazu präsentiert sich auch das Wetter in Hamburg: War das Wochenende in der Hansestadt bereits sonnig und mild, geht es in den kommenden Tagen sogar noch besser weiter. Denn dank Hoch "Peter" können sich die Menschen im Norden nicht nur auf viel Sonne freuen, sondern auch auf Temperaturen von bis zu 17 Grad.

Die Aussichten sind denkbar frühlingshaft: "Von Montag an wird es jeden Tag bis zu knapp 12 Sonnenstunden in Hamburg geben, und das bis mindestens Sonntag", kündigt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net an. Während der Wochenbeginn mit 14 Grad schon angenehm mild ausfällt, sollen die Temperaturen von Dienstag an tagsüber auf etwa 17 Grad ansteigen – und auch so bleiben.

Wetter Hamburg: Ein Hoch folgt auf das nächste

Laut dem Wetterexperten hält diese Schönwetterphase bis zur nächsten Woche an, denn aktuell folge ein Hoch auf das nächste – das sei bereits seit dem 23. Februar so. "Zuerst war es Hoch 'Kai', dann folgten 'Lino', 'Martin', 'Noe' und 'Oliver'. Und jetzt beschert uns Hoch 'Peter' sonniges Frühlingswetter", so Jung. Der Umschwung kam schlagartig nach der heftigen Sturmserie, die im Februar in Deutschland gewütet hatte. "Ein hoher Luftdruck sorgt seitdem für eine stabile Wetterlage", erklärt der Meteorologe.

Blauer Himmel, Sonnenschein: In Hamburg zeigt sich der Frühling gerade von seiner schönsten Seite.

Foto: Marcelo Hernandez

Für einen März ist das aktuelle Wetter durchaus ungewöhnlich. Im letzten Jahr erreichte der März eine Durchschnittstemperatur von 5,3 Grad und war damit schon etwas zu warm – dies könnte 2022 angesichts der erwarteten Temperaturen um 17 Grad noch einmal übertroffen werden. Und auch die Trockenheit ist offenbar bemerkenswert: "Dass wir so lange sonnige Phasen haben und so wenig Regen, ist für einen März ungewöhnlich", bestätigt Jung. "Es könnte sein, dass wir einen Rekord-März in Sachen Sonnenstunden und Trockenheit bekommen."

Waldbrandgefahr, Pollen, Sonnenbrand: Die Schattenseite des Wetters in Hamburg

Das schöne Wetter hat jedoch auch eine Kehrseite: In Hamburg besteht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gilt von fünf möglichen Stufen bereits die Stufe drei – im Ansatz zu Stufe vier. Dafür sei laut Jung auch der Ostwind der vergangenen Tage verantwortlich, der viel Feuchtigkeit aufnehmen könne und den Waldboden dadurch noch zusätzlich austrockne.

Ein hoher Pollenflug könnte darüber hinaus Allergikern zu schaffen machen. Vor allem Weide, Pappel und Ulmen sind nach der Einschätzung von Jung momentan dominant. Und natürlich gilt grundsätzlich: Eincremen nicht vergessen. "Vor allem zur Mittagszeit besteht eine erhöhte Sonnenbrandgefahr. Daher sollte immer ein Sonnenschutz aufgetragen werden", rät der Wetterexperte.

Wissenswertes zum Thema Frühling:

Der kalendarische Frühlingsanfang ist am 20. März, meteorologisch beginnt der Frühling am 1. März

Krokusse gelten als Vorboten des Frühlings

Im Frühling blühen unter anderem auch: Tulpen, Alpenveilchen, Hyazinthen, Narzissen, Stiefmütterchen

In einigen deutschen Städten werden Frühlingsfeste gefeiert. Das Münchner Frühlingsfest wird in an Anlehnung an das Oktoberfest auch als "Die Kleine Wiesn" bezeichnet. Das Stuttgarter Frühlingsfest ist das größte Europas