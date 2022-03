Demo Hamburg: Mehr als 20.000 Menschen bei Ukraine-Demo – "Der Wahnsinn!"

Großdemo in Hamburg gegen Putins Krieg: Zehntausende Menschen demonstrierten für den Frieden in der Ukraine.

Hamburg. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert am Donnerstag weltweit gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Hamburg kamen mehr als 20.000 Teilnehmer – vor allem junge Menschen – zu der Friedensdemo auf den Spielbudenplatz und die Reeperbahn. Um 12 Uhr starteten Fridays for Future (FFF) sowie zahlreiche Jugendorganisationen unter dem Motto „Solidarität für die Ukraine“ vom Spielbudenplatz aus Richtung Innenstadt.

Sie folgen damit dem Aufruf der ukrainischen FFF-Bewegung zu einem globalen Protest gegen den Angriffskrieg in der Ukraine. Die Demo in Hamburg verzeichnete enorm großen Zulauf haben – sicher auch, weil Schüler, die sich dem Protest anschließen möchten, vom Unterricht freigestellt wurden.

Verfolgen Sie hier alle Infos zu der Friedensdemo in Hamburg:

Krieg gegen Ukraine: Mehr als 20.000 Hamburger demonstrieren

In Hamburg sind mehr als 20.000 Menschen dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt und demonstrieren seit Donnerstagmittag gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine – darunter auch viele Schüler und Schülerinnen, die extra frei bekommen hatten.

"No more war" steht auf dem Banner der Demonstrierenden, die gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gehen.

Foto: Roland Magunia

„Was wir hier und heute gesehen haben, ist das Aufbegehren der Jugend gegen den zerstörerischen und von Russland ausgelösten Angriffskrieg in der Ukraine", sagte Jennifer Jasberg, Vorsitzende der Grünen-Bürgerschaftsfraktion.

"Ein unglaublich wichtiges und unüberhörbares Zeichen von jungen Menschen und Schüler*innen, die gerade erstmals in ihrem Leben mit dem Thema Krieg in Berührung kommen. Der heutige Tag hat daher mal wieder gezeigt, dass es vor allem auch die jüngeren Generationen in Hamburg sind, die sich für eine bessere Zukunft stark machen und Haltung zeigen."

Respekt und Demut vor dieser engagierten Jugend, der wir eine so kaputte Welt zumuten!@fff_hamburg @fff_ukraine

- Zehntausende gegen den Krieg in #Hamburg pic.twitter.com/SvpmtAKvLX — Jenny Jasberg🇪🇺 (@jenny_jasberg) March 3, 2022

Zehntausende bei Hamburger Friedensdemo – "Wahnsinn!"

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) zeigte sich beeindruckt von der großen Teilnehmerzahl bei der Demo gegen den Angriff auf die Ukraine. "Hamburgs Jugend setzt ein beeindruckend starkes Zeichen für Frieden, Freiheit und Demokratie", twitterte sie.

Auch Fridays for Future ist von dem großen Andrang begeistert und schrieb in einem Tweet: "Das ist der Wahnsinn!" Eine Sprecherin der Bewegung sagte zu Beginn der Kundgebung, es seien bereits Zehntausende da. Die Polizei konnte am Mittag noch keine Zahlen nennen.

Hamburg in solidarity with the Ukrainians! 💙💛 pic.twitter.com/gKeHvMOUe5 — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) March 3, 2022

Tausende bei Ukraine-Friedensdemo in Hamburg auf der Straße

Tausende vorwiegend junge Menschen sind in Hamburg gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen.

Demo gegen Putins Krieg: Tausende Hamburger versammelten sich auf dem Spielbudenplatz.

Foto: Maike Huckschlag

Auf dem Spielbudenplatz und der Reeperbahn versammelten sie sich am Donnerstagmittag zum Auftakt der Demo. Videos von der Veranstaltung deuten auf Zehntausende Teilnehmer hin. Musikalische Unterstützung kam von Bosse, Enno Bunger und Ali Neumann.

Demo gegen Putins Krieg: Hamburger Grüne mit dabei

An der Hamburger Demo gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine nahmen auch Politiker wie zum Beispiel Verkehressenator Anjes Tjarks und Justizsenatorin Anna Gallina (beide Grüne) teil. "Schwingt Euch auf, kommt jetzt zum Spielbudenplatz", twitterte Gallina.

Enno Bunger bei Hamburger Friedensdemo

Auch der Singer-Songwriter Enno Bunger trat auf die Bühne am Spielbudenplatz. Er fragte die Demonstranten: "Was ist der größte Feind von Autokraten? Die Demokratie!" Sein Appell: "Da gibt es Dinge, die jeder tun kann. Boykottiert fossile Energien, wo es nur geht."

Heute sind in Hamburg, und in vielen weiteren Städten Kundgebungen geplant: https://t.co/w4Xxdx6DVN pic.twitter.com/YbmYIXDGp2 — Enno Bunger 🇺🇦 (@ennobunger) March 3, 2022

Demo gegen Putins Krieg: Bewegende Rede von Luisa Neubauer

Klimaaktivistin Luisa Neubauer rief in einer bewegenden Rede: „Niemand kann von uns erwarten, dass wir still bleiben, wenn die Lage eskaliert. Niemand kann von uns erwarten, dass wir still bleiben, wenn jede Stunde zählt.“ An die Adresse des russischen Präsidenten gewandt, rief sie: „Putin verpiss Dich, wir sind hier.“

Die Aktivistin Luisa Neubauer spricht auf der Demonstration gegen den Ukraine-Krieg auf dem Spielbudenplatz in Hamburg.

Foto: Daniel Reinhardt/dpa

In ihrer Rede rief sie Europa und die USA auch zu Selbstkritik auf. Es reiche nicht, der Ukraine Solidarität zuzurufen, wenn man sich nicht ehrlich klarmache, wer den Krieg finanziere. So seien allein aus den USA und Europa jeden Tag 700 Millionen Dollar für fossile Brennstoffe an Russland geflossen. „Es ist Krieg in Europa, und wir haben Angst. In Hamburg entscheiden wir uns heute gegen Angst und für offene Arme“, erklärte Neubauer.

Es ist der Wahnsinn! So viele von euch sind schon hier und sooo viele sind noch auf dem Weg. Hamburg, wir machen das heute ganz groß!#StopPutinNOW



We #StandWithUkraine 💙💛 pic.twitter.com/acFsDjn16K — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) March 3, 2022

Hamburg: Demo gegen Putins Krieg – "reger Zulauf"

Bereits auf dem Weg zu der Friedensdemo von FFF zeigte sich, dass viele Menschen für den Frieden auf die Straße gehen wollen: Viele Demo-Teilnehmer – darunter zahlreiche junge Menschen – nutzen die U- und S-Bahnen, die dementsprechend voll waren, wie Reporter vor Ort berichten.

Die Bahnen zur Demo sind randvoll! Seid vorsichtig, nehmt zur Not lieber eine Bahn später und kommt sicher hierher - wir sehen uns! pic.twitter.com/ecKqYulGBg — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) March 3, 2022

Auch die Polizei verzeichnete am Vormittag einen "regen Zulauf". Um 11.45 Uhr hatten sich bereits Tausende Menschen auf dem Spielbudenplatz versammelt.

Demo in Hamburg: Am Donnerstagvormittag versammelten sich Tausende Menschen auf dem Spielbudenplatz, um für den Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

Foto: Maike Huckschlag

Friedensdemo in Hamburg: Busse fahren Umleitungen

Wegen der Friedensdemo in der Innenstadt und auf St. Pauli, leitet die Hochbahn ihre Linienbusse ab circa 12 Uhr in diesen Bereichen um. "Fahrgästen empfehlen wir die Nutzung von Schnellbahnen", teilte das Unternehmen mit.

Wir machen Platz! In der Innenstadt und St. Pauli fahren unsere Busse heute ab 12 Uhr Umleitungen. #hvv#StandingWithUkraine #StopptDenKrieg https://t.co/trHFEopjkI — HOCHBAHN (@hochbahn) March 3, 2022

Fridays for Future: "Hamburg, das wird groß!"

Am Donnerstagmorgen rief FFF erneut zu der Demo am Mittag auf. "Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen – für Frieden", heißt es in dem Tweet mit dem Hashtag #StopPutinNow. Und: "Hamburg, das wird groß!"

In vier Stunden geht es los am Spielbudenplatz! Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen - für Frieden, für Solidarität und gegen Kriegsfinanzierung durch menschenverachtende Energiepolitik.

Hamburg, das wird groß! #StopPutinNOW — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) March 3, 2022

„Wir wissen, dass Frieden, Demokratie und eine gerechte Zukunft keine Selbstverständlichkeit sind und wir auf der Straße für sie einstehen müssen“, so die 16-jährige Maia Stimming von FFF.

Wir demonstrieren heute - weil wir nicht warten können bis morgen. Wir demonstrieren heute, weil der Krieg in der Ukraine sich immer weiter verschärft. Weil wir unsere Demokratie schätzen und sie schützen wollen. Kommt alle um 12 Uhr zum Spielbudenplatz! #StandWithUkraine — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) March 3, 2022

Hamburger Demo gegen Putins Krieg – Straßen gesperrt

Die Polizei Hamburg weist darauf hin, dass es im gesamten Innenstadtbereich zwischen 11.30 und 16 Uhr wegen der Demo zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen wird. Der Aufzug soll durch die Stadtteile St. Pauli, Neustadt, Altstadt und Altona-Altstadt führen.

"Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen", teilte die Polizei mit. Autofahrern wird geraten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

#VerkehrHH



Morgen zwischen ca. 11:30 und 16 Uhr wird es in der Innenstadt sowie in den angrenzenden Stadtteilen aufgrund einer Versammlung mit mehren zehntausend Teilnehmern zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.



Details:https://t.co/iwuz3OKImn pic.twitter.com/TzAkIC2wgy — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 2, 2022

Demo statt Schule: Rabe befreit Schüler vom Unterricht

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat alle rund 250.000 Schülerinnen und Schüler für die Zeit der Friedensdemo vom Unterricht befreit. Alle Jugendlichen ab 16 Jahren sollen ab 10.30 Uhr zu der Demonstration gehen können. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern sei eine Entschuldigung der Sorgeberechtigten erforderlich, heißt es in einem Schreiben des Senators an die Schulleitungen.

🇺🇦Morgen hat #FridaysForFuture zu einem globalen Protest gegen den Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. @hh_bsb und Senator @TiesRabe unterstützen das Engagement und bitten die Schulen interessierten Schülerinnen & Schülern die Teilnahme zu ermöglichen. #StandWithUkraine pic.twitter.com/1ETtdNLT3T — Schulbehörde Hamburg (@hh_bsb) March 2, 2022

Putins Krieg: Fridays for Future demonstriert weltweit

Auf der ganzen Welt demonstriert Fridays for Future am Donnerstag gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Deutschland sind nach Angaben des deutschen Ablegers insgesamt rund 30 Protestaktionen geplant, unter anderem vor dem Bundestag in Berlin (12.30 Uhr). Auch in weiteren Großstädten wie München (17 Uhr) und Köln (17.30 Uhr) wird demonstriert.

Die Proteste in Deutschland sind Teil eines weltweiten Aktionstags unter dem Motto „Stand with Ukraine“. Eigentlich plante Fridays for Future für den 25. März einen neuen Klimastreik. Dieser wird vorgezogen und befasst sich mit dem Krieg in der Ukraine. Die Bewegung verwies dabei auch auf die Verknüpfung zwischen fossilen Ressourcen und militärische Konflikten. Sie forderte ein Ende des Imports von Öl, Gas und Steinkohle aus Russland sowie einen EU-Beitritt der Ukraine.