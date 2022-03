Krieg gegen die Ukraine: Tausende bei Friedensdemos in Hamburg erwartet

Diverse Demos in Solidarität mit der Ukraine finden diese Woche in Hamburg statt. Die Termine in der Übersicht (Archivbild).

Hamburg. Der Krieg gegen die Ukraine erschüttert auch die Menschen in Hamburg: Tausende gingen am vergangenen Wochenende in der Hansestadt auf die Straße, in Berlin waren es sogar mehr als 100.000 Personen. Auch für die kommenden Tage wurden bei der Polizei Hamburg bereits mehrere Friedensdemos angemeldet. Wo Sie diese Woche ein Zeichen der Solidarität setzen können, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Putins Krieg: Größe Friedensdemo in Hamburg am Sonnabend

Die vermutlich größte Demonstration in Hamburg wird am Sonnabend, 5. März, unter dem Motto "Frieden in der Ukraine – Sicherheit in Europa" stattfinden. Dann rufen politische Jugendorganisationen wie die Jusos, die Junge Union und die Grüne Jugend, unterstützt von ihren Mutterparteien sowie weiteren Organisationen und Verbänden, zu einer Kundgebung auf.

Sie startet um 12 Uhr am Jungfernstieg und führt über den Hachmannplatz am Hauptbahnhof zum ukrainischen Generalkonsulat an der Außenalster. Der vom Konsulat mit ins Leben gerufene norddeutsch-ukrainische Hilfsstab gehört zu den Mitorganisatoren der Aktion. Nachdem in Berlin kürzlich zu einer ähnlichen Veranstaltung mehr als 100.000 Menschen gekommen waren, sei die Beteiligung schwer abzuschätzen, sagte Alexander Blümel vom Hilfsstab. „Wir hoffen aber natürlich auf große Unterstützung.“ Die des Senats haben die Initiatoren: Laut Senatssprecherin Julia Offen wollen mehrere Senatsmitglieder an der Kundgebung teilnehmen. Nach Angaben der Polizei rechnet der Veranstalter bisher mit 3000 bis 4000 Teilnehmern.

Seit fast einer Woche wird die #Ukraine, ein demokratischer und souveräner Staat und EU-Beitrittskandidat, von einem Angriffskrieg überzogen. Daher gehen wir erneut in einem breiten Bündnis gemeinsam auf die Straße. pic.twitter.com/eIwe7slgnr — Jusos Hamburg (@JusosHamburg) March 1, 2022

Als Rednerinnen werden den Angaben zufolge Bischöfin Kirsten Fehrs sowie Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) erwartet. Auch die ukrainische Generalkonsulin wird voraussichtlich eine Rede halten.

Friedens-Flashmob in Wedel für die Ukraine

Mit dem „Friedens-Flashmob Wedel“ wollen Anwohner der Kleinstadt nahe Hamburg bereits am Mittwoch (2. März) um 18 Uhr am Schulauer Hafen ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Jeder solle eine Kerze oder ein anderes Licht mitbringen, um gemeinsam im Zeichen des Friedens den Wedeler Hafen zu erleuchten, heißt es in einem Aufruf in den Sozialen Medien, den unter anderem die Ev. Gemeinde Wedel teilte. Jeder sei willkommen: Freunde, Familien, Nachbarn – Menschen jeder Altersgruppe.

Das Antikriegsbündnis Hamburg hat für Mittwoch eine Demonstration vor dem S-Bahnhof Sternschanze angemeldet. Unter dem Tenor „Nieder mit dem Krieg“ werden im Zeitraum von 18 bis 19 Uhr etwa 30 Teilnehmende erwartet.

Ukraine: Fridays for Future ruft zu einer großen Demo auf

Die Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren am Donnerstag in Solidarität mit der Ukraine. Sie folgen damit einem globalen Aufruf von Fridays for Future Ukraine. „Wir wissen, dass Frieden, Demokratie und eine gerechte Zukunft keine Selbstverständlichkeit sind und wir auf der Straße für sie einstehen müssen“, so die 16-jährige Maia Stimming von Fridays für Future.

Wir gehen diese Woche Donnerstag auf die Straße! Für Frieden, für unsere Freund*innen in Not, für eine Energiepolitik die nicht über die Leichen unserer Mitstreiter*innen geht, um Ressourcen zu verheizen die wir gar nicht mehr brauchen.



Wir starten um 12 Uhr am Spielbudenplatz. https://t.co/7toyo6COqc — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) March 1, 2022

Zu dem von 12 bis 15 Uhr angemeldeten Aufzug, der auf der Reeperbahn in Höhe des Spielbudenplatzes starten soll, werden 5000 Menschen erwartet. Die Demonstranten ziehen durch St. Pauli und am Hafenrand entlang, wie Polizeisprecher Florian Abbenseth am Mittwoch sagte. Zahlreiche Jugendorganisationen beteiligen sich an dem Aufruf, auch die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen unterstützen die Aktion.

Hamburger Singen für den Frieden auf dem Rathausmarkt

Von 16 bis 17.30 Uhr ruft die Linke vor dem russischen Generalkonsulat am Feenteich zu einem Protest mit dem Tenor „Die Waffen nieder: Russische Truppen aus der Ukraine abziehen“ auf. Dazu werden 100 Teilnehmende erwartet.

Einen besonderen Aufruf startet der Landesmusikrat Hamburg. Mit „Singen für den Frieden“ fordert er ein sofortiges Ende aller Kriegshandlungen. „Gemeinsam mit der ganzen Musikszene, mit Profis und Amateuren und allen, die sich anschließen, wollen wir unsere Stimmen für den Frieden erheben“, heißt es dazu. Die Aktion findet am Donnerstag, den 3. März, von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Rathausmarkt statt. Informationen zu Liedertexten und Noten gibt es hier. Gesungen wird unter anderem der Song "Imagine" von John Lennon und "Hevenu shalom alechem".

Ukraine-Demo in Hamburg: „Krieg ist keine Lösung“

Ebenfalls am Donnerstagabend ruft das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e. V. zu einer Kundgebung auf dem Ida-Ehre-Platz an der Mönckebergstraße auf. Diese soll von 18 bis 19.30 Uhr unter dem Tenor „Krieg ist keine Lösung; Abrüsten statt Aufrüsten! Entspannungspolitik statt Konfrontation!“ Das Forum fordert „angesichts der kriegerischen Eskalation in der Ukraine“ einen Waffenstillstand und „die Rückkehr zur Diplomatie“, heißt es auf der Vereinswebsite. Erwartet werden 50 Teilnehmende.

Eine „Friedenswanderung“ ist für Freitagvormittag angemeldet worden. Diese soll zwischen 12 und 15 Uhr mit etwa 1000 Personen stattfinden und in der Straße Langenfort (Nahe der S-Bahnstation Alte Wöhr) beginnen. Anschließend geht es über die Fuhlsbütteler Straße und den Wiesendamm wieder zurück zum Startpunkt.

Hamburg: Hauptkirchen beten für Frieden in der Ukraine

Für Sonnabend rufen die Linken von 10 bis 14 Uhr zu einer Demo unter dem Titel „Friedenspolitik statt Kriegshysterie“ an der Ottenser Hauptstraße auf. Erwartet werden laut einer Polizeisprecherin 30 Teilnehmende.

Die fünf Hamburger Hauptkirchen bieten in den kommenden Tagen zudem zahlreiche Andachten an, um für den Frieden in der Ukraine zu beten. So wird die Pilgervesper in St. Jacobi (Steinstraße) am Donnerstag (3. März) um 18 Uhr den Frieden in den Mittelpunkt stellen. Im Anschluss ist um 19 Uhr ein Schweigegang mit Kerzen zum Rathausmarkt geplant, wo er mit einem Lied und Segen endet.

Die Hauptkirche St. Michaelis bietet täglich um 12 Uhr eine Mittagsandacht mit Friedensgebet an. In St. Petri (Mönckebergstraße) findet täglich um 13 Uhr ein Friedensgebet für die Ukraine statt. An jedem Freitag wird um 17.15 Uhr eine Passionsandacht mit Friedensgebet angeboten.

St. Katharinen (Speicherstadt) veranstaltet jeden Mittwoch um 12.30 Uhr eine Orgelmusik mit dem „Versöhnungsgebet von Coventry“. In St. Jacobi steht an jedem Dienstag um 12.30 Uhr eine Passionsandacht mit Friedensgebet auf dem Programm. St. Nikolai am Klosterstern lädt jeden Mittwoch um 19 Uhr zu einer Passionsandacht mit Friedensgebet ein.

Solidarität mit der Ukraine: Aktion in Hamburg

Unter dem Motto #StandWithUkraine wird es am Montag, den 7. März, im Hamburger Schauspielhaus eine Solidaritätsveranstaltung für die Menschen in der Ukraine geben. „In einem Podium versuchen wir, die aktuelle Situation zu begreifen und die Hintergründe der Konfrontation zu analysieren und neu zu sehen“, teilte das Schauspielhaus mit.

Außerdem werden Schauspieler des Ensembles Texte ukrainischer Autorinnen und Autoren, unter anderem von Jurij Andruchowytsch, Katja Petrowskaja und Serhij Zhadan lesen. In einer Live-Schaltung sollen die Autoren Jurij Andruchowytsch aus der Ukraine und Viktor Martinowitsch aus Belarus dazu geschaltet werden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.