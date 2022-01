Wohnen in Hamburg

Wohnen in Hamburg Sozialwohnungen: Senat verfehlt sein Ziel

Direkt am Wasser entstehen auch in der HafenCity Sozialwohnungen. Allein 180 geförderte Wohnungen hat die Saga hier 2021 fertiggestellt.

Nur 1895 Einheiten wurden fertiggestellt – halb so viele wie in Vorjahren. Liegt es an Corona und den hohen Baupreisen?