Keine Durchfahrt am Neuen Wall Die Verkehrsführung hat sich auch am Neuen Wall geändert, seit der Jungfernstieg zur autoarmen Zone erklärt wurde. Schon lange ist der Neue Wall eine Einbahnstraße in Richtung Binnenalster. Da der Jungfernstieg für den motorisierten Individualverkehr weitgehend gesperrt ist, müssen Autofahrer, die von der Stadthausbrücke kommend den Neuen Wall hinauffahren, links in die Poststraße abbiegen. Die Durchfahrt bis zum Jungfernstieg ist gesperrt. Dort ist die Durchfahrt nur von 21 bis 11 Uhr für den Lieferverkehr erlaubt, auch Taxis dürfen hier entlangfahren. Wer trotz des Verbots in die gesperrten Straßen fährt, muss mit einem Bußgeld von 20 Euro rechnen.