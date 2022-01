Peter Tschentscher gibt düstere Prognose zur Inzidenz ab

Hamburg. Ein neues Jahr beginnt in Hamburg traditionell mit dem Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts – und das wird auch 2022 trotz Corona-Pandemie so sein: Unter dem Motto „Mut. Leidenschaft. Hamburg!“ begrüßt Chefredakteur Lars Haider am Mittwoch ab 11 Uhr von der Bühne im Festsaal des Hotel Atlantic 900 geladene Gäste – alles rein digital.

Bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport sind beim 34. Neujahrsempfang des Abendblatts zu Gast und sprechen mit Lars Haider über die großen Themen der kommenden Monate, also vor allem über die Pandemie. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sind im Doppel-Interview zu sehen. Zudem erwartet die Zuschauer ein Live-Auftritt von Popsänger Sasha, der heute seinen 50. Geburtstag feiert.

Verfolgen Sie hier den 34. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts:

NDR-Ernährungs-Doc Anne Fleck gibt Abbehmtipps

NDR-Ernährungs-Doc Anne Fleck, von Fans und Freunden „Doc Fleck“ genannt, ist die derzeit wohl bekannteste und beliebteste Ärztin der Republik. Sie wird per Video zugeschaltet. "Ich habe mich so gefreut, dass ich unter der Tafel Mut stecke, sagt Fleck. "Ein mutiger Tipp von mir: Wir sollten uns von den Bewertungen im Gesundheitsbereich wie mindestens 10.00 Schritte am Tag laufen, lösen."

Dr. Anne Fleck war beim 34. Neujahrsempfang live zugeschaltet.

Foto: HA

Ihr Tipp an Dümmel und die Zuschauer, die abnehmen wollen: "Ein ehrliches Motiv aus dem Herzen kann uns helfen, kleine Rituale im Alltag einzubauen." Ihr Vorsatz für 2022? "Ich habe den Vorsatz: unperfekt sein ist perfekt sein und ich möchte mir selbst mehr Zeit einräumen", antwortet Fleck.

Ralf Dümmel von „Höhle der Löwen“ über die Zukunft und Abnehmpläne

Hamburger Unternehmer Ralf Dümmel, bekannt aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“, ist der Gast in der Rubtik "Wirtschaft". Dümmel blickt im Live-Interview zurück auf einen großen Deal im vergangen Jahr – er verkaufte sein Unternehmen an die Social Chain AG aus Berlin für 220 Millionen Euro. Dümmel rückt dort in den Vorstand auf, arbeitet künftig mit Georg Kofler zusammen, Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Firma. Bei einem Mittagessen hatten die beiden Investoren gemerkt, dass ein Zusammenschluss ein Weg für die Zukunft ist.

Unternehmer Ralf Dümmel im Interview beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts.

Foto: HA

"Wir haben großes vor", so Dümmel. Bei den neuen Aufzeichnungen der Sendungen werden beide auftreten, aber nicht gegeneinander antreten. "Das macht so viel Spaß", sagt Dümmel über die "Höhle der Löwen". Ans Aufhören denkt er noch nicht. Da ist nichts Gescripted, so Dümmel. "Wir wissen nie, was passiert. Der schlimmste Moment ist, wenn man den Deal verliert." Dümmel: "Dann bin ich wirklich erstmal sauer auf mich selbst. Ich bin todunglücklich, wenn ich verliere."

Dümmel möchte 2022 abnehmen. "Ich möchte nicht zulassen, dass mein Schneider immer reicher wird", scherzt er.

Besonderer Gast für HSV-Fan Lars Haider: Tim Walter

Ein Einspieler, der HSV-Fan Lars Haider gefreut haben dürfte: Tim Walter, der im Vorfeld von Abendblatt-Redakteur Henrik Jacobs interviewt wurde. "Mut gehört zu allem, was man tut. Wir sind auf einem guten Weg", sagt Walter. Wir müssen weg kommen von den Ergebnissen, so Walter auf die Frage, ob es der HSV unter die Top 3 schafft. Auch seine Neujahrsvorsätze verrät Walter. "Ich will Spaß haben, denn ich liebe das Leben."

Marvin Willoughby von den Hamburg Towers sendete seine Neujahrsgrüße per Videobotschaft. "Wir bei den Towers blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück und hoffen, weiter die Fahne für Hamburg oben zu halten. Auf ein erfolgreiches 2022!"

Intensivpflegerin über belastende Corona-Zeit

Kaum einer hat in dieser Pandemie wohl mehr geleistet als die Intensiv-Pflegekräfte. In einem dreiminütigem Film erklärt Intensivpflegerin Karin Deus Abendblatt-Redakteurin Vanessa Seifert, wie belastend die Zeit für das Personal war und noch immer ist. "Ich hoffe, dass ich das weiter durchhalte, weil für mich Intensivmedizin das Tollste ist", sagt sie im Interview.

Tschentscher und Günther sind sich beim Thema Schule einig

Bei der Frage, ob die Schulen weiterhin offen gehalten werden sollten, sind sich Tschentscher und Günther einig: das hat oberste Priorität, so Günther. Die Quarantäneregeln sollten im Hinblick darauf weiter verkürzt werden.

Daniel Günther für schnelle Impflicht

Die Impfpflicht muss möglichst schnell kommen, so Günther. "Da muss der Bund jetzt handeln, ich finde es gibt keinen Grund zu zögern." Wäre das möglich am 1. Februar, fragt Haider. "Das ist sehr komplex, so Tschentscher. Deswegen müsse es klare Regeln dazu geben, wie diese Impfpflicht umgesetzt wird.

Tschentscher erhielt Neujahr Booster-Impfung

Peter Tschentscher gab an, am Neujahrstag geboostert worden zu sein. Daniel Günther wurde am 16. Dezember geboostert. "Spät", so Haider. "Wir wollen uns ja nicht vordrängeln", so Günther.

Peter Tschentscher und Daniel Günther im Doppelinterview

Lars Haider begrüßt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zum Doppelinterview. "Hamburg und Schleswig-Holstein waren ja immer die Vorzeigeländer – was ist da los, fragt Haider. "Die Inzidenz ist nicht mehr das einzige Kriterium, das wichtig ist. In den Krankenhäusern ist die Lage in beiden Ländern relativ entspannt", so Günther.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, beim 34. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts.

Foto: HA

Peter Tschentscher gibt düstere Prognose zur Inzidenz ab

"Die Inzidenz wird weiter nach oben gehen", prognostiziert Tschentscher. Als Grund nennt der Bürgermeister die Nähe zu Dänemark. "Dadurch werden wir von der Omikron-Welle als erstes erfasst". Deswegen müsse weiter geboostert werden.

"Wir haben vom ersten Tag an gesagt, dass wir das Gesundheitswesen vor einer Überlastung schützen müssen", so Tschentscher. In Hamburgs Krankenhäusern sei die Lage weiterhin stabil. Dennoch müsse die Welle frühzeitig gebremst werden.

Wie wäre das Hamburger Abendblatt, wenn es ein Mensch wäre?

Zum Einstieg beantworteten Hamburger Stimmen die Frage: „Wie wäre das Hamburger Abendblatt, wenn es ein Mensch wäre?“ – angelehnt an die beliebte Rubrik „Menschlich gesehen“ des Abendblatts. Seit der ersten Ausgabe am 14. Oktober 1948 wird die Titelseite mit einem kleinen Porträt von prominenten und unbekannten Menschen, die in einem der Berichte in der jeweiligen Ausgabe eine Rolle spielen, geschmückt.

"Natürlich eine Frau, gebildet, witzig, schlagwertig – wie ich", sagt NDR-Moderation Bettina Tietjen auf die Frage, wie das Hamburger Abendblatt wäre, wenn es ein Mensch wäre. Weitere Antworten: Eine Quasselstrippe, eine sehr gute Freundin, helle freundliche Augen, genial.

Chefredakteur Lars Haider erinnert sich an Gast aus Vorjahr

Lars Haider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, startete den 34. Neujahrsempfang mit einem Rückblick: Vor einem Jahr hatte Olaf Scholz im Gespräch mit Haider angekündigt, sicher Bundeskanzler zu werden. Die Einladung zum Neujahrsempfang 2022 könne ans Bundeskanzleramt gehen, sagte Scholz damals.

Das Motto des 34. Neujahrsempfangs des Hamburger Abendblatts: "Mut. Leidenschaft. Hamburg!"

Foto: Hamburger Abendblatt

Den kompletten Neujahrsempfang und die Höhepunkte der Veranstaltung können Sie hier ab circa 13 Uhr sehen.