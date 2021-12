Polizei Hamburg: 23-Jähriger am Jungfernstieg schwer verletzt

Am Bahnhof Jungfernstieg wurde ein junger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt. 21- jähriger Tatverdächtige festgenommen.

Am Bahnhof Jungfernstieg wurde ein junger Mann lebensgefährlich verletzt (Symbolbild).

Hamburg. Nach einem fast tödlichen Messerangriff auf einen 23 Jahre alten Mann im Bahnhof Jungfernstieg am Donnerstagmorgen sucht die Polizei Hamburg jetzt weitere Tatzeugen. Einen 21 Jahre alten Verdächtigen hat die Polizei bereits am Donnerstagabend festgenommen. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission war es zwischen den Männern im Bahnhof aus bisher unbekanntem Anlass zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll der 21-Jährige mit einem Taschenmesser mehrfach auf den zwei Jahre älteren Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Polizei Hamburg sucht nach Zeugen

Wachleute und Zeugen hinderten den Täter an weiteren Stichen – er flüchtete zu Fuß vom Tatort. Zwar blieb eine Sofortfahndung erfolglos, allerdings griffen Zivilfahnder den flüchtigen Verdächtigen wenig später am Bahnhof Holstenstraße auf. Nach einer Not-Operation schwebt das 23 Jahre alte Opfer nun nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Angriff zur Tatzeit am Donnerstag gegen 9.30 Uhr beobachtet haben, sich zu melden, Telefon 040/428 65 67 89.