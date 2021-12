Unfall in Barsbüttel: Fahrradfahrer fährt gegen Fußgängerin

Barsbüttel. Weil ein Radfahrer, der auf der falschen Straßenseite unterwegs war, sie gestreift hat, ist eine 60 Jahre alte Frau aus Barsbüttel beim Überqueren einer Ampel gestürzt. Dabei hat sie sich leicht verletzt.

Unfall in Barsbüttel: Radfahrer fährt Fußgängerin an

Laut Polizei wollte die 60-Jährige die Ampel an der Hauptstraße in Richtung Graumannsstieg/Thorkoppel überqueren. Als die Frau wegen des Remplers stürzte, half ihr der Radfahrer zwar auf, entfernte sich danach jedoch vom Unfallort. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und von drahtiger Statur. Er trug eine braune Oberbekleidung und eine Wollmütze. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs. Der Unfall war bereits am Freitag, 10. Dezember, gegen 17.30 Uhr. Die Polizei sucht nun den Radfahrer als auch weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Beamten der Polizeistation Barsbüttel unter Telefon 040/35 98 05 04.