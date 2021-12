Meine Lieblingsstadt ... ist natürlich meine Vaterstadt Hamburg. Obwohl ich hier seit bald 60 Jahren lebe, entdecke ich immer noch neue Ecken. Aber es gibt auch andere faszinierende Metropolen wie New York oder Bangkok. Mein Chef hatte mich damals gewarnt, dass mein Lokalpatriotismus nicht in Spießigkeit ausarten darf. Das hat mir zu denken gegeben. Mein Lieblingsstadtteil … ist Eppendorf wegen seiner wunderschönen Mehrfamilienhäuser aus der Gründerzeit: Das sind Paläste für Bürger. Ich habe in der Loogestraße meine ersten Arbeitsjahre beim Bauindustrieverband verbracht und bin immer mit dem Gedanken durch Eppendorf gelaufen: So möchte ich mal wohnen. Meine Lieblingsorte ... sind der Isemarkt mit seiner ganz besonderen Atmosphäre, die weltstädtisch und dörflich zugleich ist, und die Elbbrücken, wenn ich von Süden in die Stadt hereinfahre. Sehe ich die Kräne und Hafenbecken, weiß ich, ich bin wieder zu Hause. Mein Lieblingsgebäude ... ist das Ensemble der Speicherstadt – „die rote Stadt“, wie man im Roman von Boris Meyn erfährt. Hier entstanden die ersten Stahlskelettbauten Hamburgs, errichtet von einer damals noch unbekannten Firma, die ein Weltkonzern wurde und die es heute nicht mehr gibt: Philipp Holzmann. Einmal mit dem Abrissbagger hätte ich bis vor Kurzem die City-Hochhäuser abgetragen – aber die sind ja nun weg. Das Postgebäude am Kaltenkircher Platz finde ich auch ziemlich furchtbar.