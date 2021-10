Schutz vor Taliban: Neun afghanische Gerettete bleiben in Hamburg

In der Flüchtlingsunterkunft am Neuen Höltigbaum in Rahlstedt werden am Mittwoch die ersten Ortskräfte aus Afghanistan untergebracht. Die Bundeswehr hat die Menschen aus Afghanistan ausgeflogen und nach Frankfurt am Main gebracht, von wo aus sie jetzt verteilt werden. Hamburg hatte sich bereiterklärt 250 von ihnen aufzunehmen.