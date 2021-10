Wetter Hamburg: Goldenes Herbstwochenende mit je 11 Sonnenstunden

Hamburg. Der Blick aus dem Fenster lässt es schon erahnen: Hamburg erwartet ein sonniges Herbstwochenende – mit je bis zu elf Sonnenstunden am Sonnabend und Sonntag. Auch an Nordsee und Ostsee sehen die Wetteraussichten ähnlich gut aus, teilte Wetter-Experte Dominik Jung von Wetter.net mit.

Das bedeutet: Hamburger können sich über schönes Herbstwetter mit Temperaturen von bis zu 15 Grad am Sonnabend und 14 Grad am Sonntag freuen. Dazu scheint die Sonne stundenlang und lässt sich auch durch leichte Dunst- und Wolkenfelder am Sonntag nicht vertreiben. An der See erwartet der Wetter-Experte ähnliches Wetter. Hier könne es jedoch am Morgen zu leichtem Nebel kommen, der sich im Laufe des Tages auflöst.

Wetter in Hamburg: Das sind die Aussichten

Grund für das gute Wetter im Norden und dem Rest Deutschlands sei ein Hochdruckgebiet über Russland, sagt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. In den Nächten kühle es aber deutlich ab: Vor allem von Sonnabend auf Sonntag kann es im Binnenland bei Temperaturen um 3 Grad schon Bodenfrost geben, sagte die DWD-Meteorologin. Auf den Inseln werden in der Nacht Temperaturen von 8 bis 11 Grad erwartet.

In der Nacht zum Montag zieht es schließlich zu: Vor allem an den Küsten kann es bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad zu Schauern kommen, so der DWD. Am Montag bleibt es wechselnd bewölkt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 Grad.