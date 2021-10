hvv switch: Als Alternative zum privaten Pkw müssen Mobilitätsangebote einfach und bequem zugänglich sein. Das wird mit der hvv switch-App möglich, die alle relevanten Mobilitätsangebote der Stadt – von Bus und Bahn über Ride-Pooling wie Moia bis hin zu Car-, E-Scooter- und Bike-Sharing - digital in einer App verfügbar macht. Damit erhalten Nutzer einen schnellen Überblick. Die Registrierung, Buchung und Abrechnung aller Services ist zentral über die -App möglich. Mobilitätsbudget: 54 Prozent der Arbeitswege legen die Menschen in Hamburg mit dem privaten Pkw zurück. Um eine Mobilitätswende zu schaffen, sind also Alternativen notwendig. Hier kommt das Mobilitätsbudget ins Spiel. Die Idee: Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern ein monatlich individuell festlegbares Budget zur Verfügung, das diese für alle in der hvv switch-App verfügbaren Mobilitätsangebote flexibel einsetzen können. Das Pilotprojekt soll Aufschluss geben, ob ein derartiges Angebot den privaten Pkw oder sogar den Firmen- oder Dienstwagen ersetzen kann. Mikrodepot: Online-Shopping wächst rasant. Und damit der Lieferverkehr, mehr Emissionen, nervige Zweite-Reihe-Parker. Die Alternative sind innenstadtnahe Verteilzentren, sogenannte Mikrodepots. Diese werden von verschiedenen Logistikdienstleistern und regionalen Einzelhändlern angefahren und gemeinschaftlich genutzt. Lieferungen werden hier gebündelt und per Lastenfahrrad klimaneutral zum Endkunden gebracht.