Wetter Hamburg: Viel Regen – war's das schon mit dem Sommer?

In Hamburg wird das Wetter in den kommenden Tagen herbstlich. DWD-Meteorologin gibt Prognose zu einem Sommer-Comeback ab.

Wetter in Hamburg: Am Wochenende wird es eher herbstlich als sommerlich (Archivbild).

Hamburg. Viele vermissen ihn jetzt schon und sehnen sich ein Comeback herbei: Den Sommer, der sich auch in den kommenden Tagen nicht blicken lassen wird. Im Gegenteil: Das Wetter in Hamburg wird nass und ungemütlich. Der Grund: Die Kaltfront von Tief „Nick”. "Dahinter fließt von Norden kalte Meeresluft nach", teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mit. Die Folge sind Schauer, einzelne Gewitter und Temperaturen von höchstens 20 Grad.

Wetter in Hamburg: Schauer, Gewitter, Starkregen

"Das 'Tief Nick' ist hartnäckig und macht Urlaub bei uns", sagt Meteorologin Nadine Schittko vom DWD. "Bis einschließlich Mittwoch bleibt das Wetter in Hamburg wechselhaft mit Schauern." Auch Gewitter inklusive Starkregen seien nicht ausgeschlossen.

Guten Morgen aus Offenbach! Der Sommer lässt sich auch weiterhin nicht blicken. Im Gegenteil: Aktuell überquert uns die Kaltfront von Tief „Nick”, dahinter fließt von Norden kalte Meeresluft nach. Die Folge: Schauer, einzelne Gewitter und Temperaturen von kaum über 20 Grad. /V pic.twitter.com/JwETXiIPvm — DWD (@DWD_presse) August 26, 2021

Bereits am Freitag müssen die Hamburger immer wieder mit Regen rechnen. Das Thermometer wird nicht mehr als 20 Grad anzeigen. "Zudem besteht ein Gewitterrisiko", so Schittko. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Starkregen geben wird, betrage 20 Prozent.

Sommer in Hamburg – kein Comeback in Sicht

Am Wochenende geht es herbstlich weiter: Schauer und das ein oder andere Gewitter bestimmen das Wetter. Die Höchsttemperatur: 20 Grad. Am Sonnabend sind stürmische Böen möglich.

War es das etwa schon mit dem Sommer? Die Prognose der Wetterexpertin macht zumindest nur wenig Hoffnung auf ein Comeback des Sommers. "Es wird zunehmend herbstlich", sagt Schittko. "Wir rechnen nicht damit, dass der Sommer nochmal zurückkehrt." Die Chancen seien sehr gering. Dann heißt es nun also: Tschüs Sommer, hallo Herbst.