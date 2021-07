Seemannsmission in Hamburg Kreuzfahrtschiff-Crews können sich in Zirkuswagen erholen

Seemannsdiakon Olaf Schröder im neuen Zirkuswagen der Deutschen Seemannsmission "Seafarers' Lounge" am Kreuzfahrtterminal am Baakenhöft in Hamburg. Dort kann die Besatzung von Kreuzfahrtschiffen zum Beispiel mit der Familie skypen.

Die Seemannsmission in Hamburg betreut nun die Besatzung von in Hamburg liegenden Schiffen an einem besonderen Ort in der HafenCity.