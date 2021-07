Der Hamburger Stadtpark ist eine Oase für Großstädter, auch die Kanuten kommen gerne hierher. Denn der Stadtparksee ist über Kanäle von der Alster aus erreichbar. Wer baden will, kann dies am besten im Sommerfreibad vom Bäderland, dann kommt er den Paddlern nicht in die Quere. Park und See wurden von 1910 bis 1914 angelegt.

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services