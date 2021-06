Aufruf: Öffnen, Impfen – wie geht es jungen Menschen in der Corona-Krise?

Jugendliche und junge Erwachsene in der Corona-Krise: Mit der Aktion #UseTheNews will das Hamburger Abendblatt junge Menschen fragen, wie es ihnen geht und aufzeigen, wie sich die Pandemie auf ihren Alltag auswirkt.

Hamburg. Der Sommer kommt, die Corona-Zahlen sinken, für Geimpfte wird vieles leichter. Aber besonders viele junge Menschen müssen weiter auf einen Impftermin warten. Wir wollen daher wissen: Was sagst du dazu? Findest du das gerecht?

Schick uns deine Meinung in einem kurzen Video – oder per Text oder Sprachnachricht. Warum? Wir wollen hören, was ihr zu sagen habt. Wir wollen euch eine Stimme geben und darüber berichten, wie es euch aktuell geht. Denn junge Menschen sind in der Corona-Diskussion oft zu kurz gekommen – auch in vielen Medien.

Wie kann ich mitmachen? Ganz einfach!

Mit einem kurzen Video: Hier oder per Scan über den unten abgebildeten QR-Code kommst du zu unserem Videoportal. Dort registrierst du dich einfach mit deiner Telefonnummer und bestätigst die Anmeldung mit deinem persönlichen Code. Das Video kannst du anschließend direkt mit dem Handy aufnehmen und hochladen. Fertig!

Sende uns eine Sprach- oder Textnachricht an 015731865787 . Du kannst WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram nutzen.

an 015731865787 Du kannst WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram nutzen. Oder schick uns eine Mail mit deinem Statement an info@usethenews.info

Ein Jahr Corona: Wer steht hinter dem Aufruf?

Das Hamburger Abendblatt, die Zeitungsgruppe Ostfriesland, der Spiegel und der NDR. Wir wollen eure Sicht auf Corona für andere hör- und sehbar machen. Indem wir eure Statements (oder Ausschnitte davon) online, in der Zeitung und im Radio sowie TV veröffentlichen.

Wie und wo werden die Statements verwendet?

Wir sammeln die Informationen, die ihr uns zur Verfügung stellt und berichten darüber – wie etwa in unserem Artikel "Ich habe das Gefühl, dass mir Corona Lebenszeit klaut". Verwendet werden eure Einsendungen nur im Zusammenhang mit dieser Aktion. Eure Beiträge, Telefonnummern und persönlichen Daten werden nicht für Werbung genutzt oder an Dritte weitergeben.

#UseTheNews ist ein gemeinsamer Aufruf von Hamburger Abendblatt, "Spiegel", NDR und "Ostfriesen-Zeitung".

Ein paar Informationen über die Aktion

Mit dem Hochladen beziehungsweise Einschicken stimmst du der Verwendung und Veröffentlichung zu.

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um mitmachen zu können. Wenn du jünger bist, brauchst du die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten.

Wir haben vielleicht noch weitere Fragen oder wollen Bescheid sagen, dass dein Beitrag veröffentlicht wird. Deshalb wäre es schön, wenn du uns deine Kontaktdaten mitteilst. Das muss aber auch nicht sein.

Hinter der Aktion steht das #UseTheNews-Projekt, in dem wir gemeinsam mit der Nachrichtenagentur dpa und anderen Partnern wie etwa dem NDR oder dem Spiegel zusammenarbeiten, um bessere Nachrichten für junge Menschen anzubieten.