40-Jähriger in Hamburg brutal angegriffen – Zeugen gesucht

Hamburg. Ein 40-jähriger Mann ist vor einer Woche bei einem Raubüberfall an der Außenalster schwer verletzt worden. Da die Suche nach dem Täter bisher erfolglos war, bitte die Hamburger Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Opfer am 21. Mai vor Sonnenaufgang in der Nähe einer Bushaltestelle und eines Anlegers angegriffen. Mitarbeiter der Stadtreinigung fanden den Mann am Winterhuder Kai mit erheblichen Kopfverletzungen und Schürfwunden an den Händen.

Mann an der Außenalster angegriffen

Der 40-Jährige gab an, von zwei Männern geschlagen und seines Rucksacks beraubt worden zu sein. Danach sei er von ihnen ins Wasser gestoßen worden sein, habe sich aber selbst wieder an Land retten können. Die beiden Männer seien in eine unbekannte Richtung geflohen. Wegen der schweren Kopfverletzung musste das Opfer des Überfalls auf der Intensivstation behandelt werden.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Beide sind etwa 30 Jahre alt.

"Europäisches Erscheinungsbild"

Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

Einer der Männer hatte dunkelblonde Haare.

Sein Komplize hatte eine Körpergröße von 185 bis 190 cm.

Wer im Zusammenhang mit der Tat etwas Verdächtiges beobachtet hat oder oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einem Polizeikommissariat zu melden.

( cw )