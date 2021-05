Hamburger Alsterschwäne dürfen wieder ausschwärmen

Ein Schwan setzt zum Start an.

Hamburg. Nach mehr als fünf Monaten im Winterquartier dürfen sich die Hamburger Alsterschwäne nun wieder frei auf der Außenalster und ihren Zuflüssen bewegen. Am Dienstag (09.30 Uhr) werden die rund 120 Tiere von Schwanenvater Olaf Nieß und Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz am Eppendorfer Mühlenteich in die Freiheit entlassen. Anschließend werden die Schwäne ihre angestammten Brutplätze aufsuchen, um dort für Nachkommen zu sorgen. Die vergangenen Monate haben die Alsterschwäne zum Schutz vor der Vogelgrippe zum großen Teil unter einem Zelt verbracht.

Das Hamburger Schwanenwesen hat eine jahrhundertelange Tradition. Das Amt des Schwanenvaters gibt es seit 1674. Die Schwäne gelten als eines der Wahrzeichen der Hansestadt.

