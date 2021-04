Oster-Gottesdienst im Michel: Hier im Livestream aus Hamburg

Ostern in Corona-Zeiten: Am Sonntag können Sie die Messe aus St. Michaelis mit Hauptpastor Alexander Röder hier live verfolgen.

Osterfest in Hamburg: Abendblatt.de bringt den Michel am Sonntag zu Ihnen nach Hause und überträgt den Gottesdienst ab 10 Uhr live (Archivbild).

Hamburg. Ostern – das höchste Fest der Christen – ohne Gottesdienst, Predigt und Orgelklänge ist für viele Menschen unvorstellbar. Doch wegen der Corona-Pandemie dürfen auch in Hamburg nur wenige Menschen am Ostersonntag in die Kirchen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Aber auf einen Oster-Gottesdienst muss niemand verzichten. Abendblatt.de bringt Hamburgs schönste Kirche – den Michel – am Sonntag zu Ihnen nach Hause und überträgt die Messe ab 10 Uhr live.

Oster-Gottesdienst live aus dem Hamburger Michel

Zu der Kantate "Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret" von Johann Sebastian Bach wird Hauptpastor Alexander Röder um 10 Uhr mit der Pastorin Julia Atze und Lektor Peter Bossen aus der Sakristei in den Altarraum der bekanntesten Barockkirche Deutschlands ziehen.

Hauptpastor Röder wird die Predigt halten. Im Gespräch mit Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider sagte Röder: „Ostern ist der Aufbruch, den wir in diesem Jahr brauchen.“

Hauptpastor Alexander Röder hält den Oster-Gottesdienst im Hamburger Michel.

Foto: Marcelo Hernandez

Den musikalischen Rahmen gestalten unter anderem der Organist Jörg Endebrock, die Sopranistinnen Hanna Zumsande und Anja Engelke sowie das Barockorchestor St. Michaelis. Peter Bossen wird sich dem 1. Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth widmen.

