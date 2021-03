Heute live! UKE-Forscherin spricht über britische Corona-Mutante

Prof. Nicole Fischer arbeitet als Virologin am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene am UKE in Hamburg. Sie forscht zum Coronavirus.

Hamburg. Die Corona-Pandemie hat die medizinische Forschung und Zusammenarbeit wissenschaftlicher Disziplinen enorm beschleunigt: Im Eiltempo haben Wissenschaftler und Pharmakonzerne Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 entwickelt und getestet; es entstanden Tausende Studien etwa zur Wirkung des Erregers, zur Bedeutung von Vorerkrankungen und zu Corona-Therapien.

Ein prominentes Gesicht dieser Forschung ist Marylyn Addo: Die Infektiologin vom Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) stand in den vergangenen Monaten schon oft im Rampenlicht. Als sie im Oktober 2020 einen Online-Vortrag hielt, übertragen auf abendblatt.de, war die Resonanz darauf sehr groß.

UKE: Gesundheitsakademie mit Corona-Ausgabe

Das besondere Interesse der Öffentlichkeit an den jüngsten Erkenntnissen aus der Corona-Forschung nimmt das UKE nun zum Anlass für eine Sonderausgabe seiner Gesundheitsakademie: In einer fünfteiligen Veranstaltungsserie vom 15. bis 19. März wollen Experten des Klinikums ihr Wissen über den Erreger und die Erkrankung Covid-19 leicht verständlich und kompakt erklären.

Die etwa 40-minütigen Abendvorträge beginnen um 18.30 Uhr und werden hier im Livestream auf abendblatt.de übertragen. Die Zuschauer können per E-Mail Fragen übermitteln, die im Anschluss an den Vortrag von den Dozenten beantwortet werden sollen. Wenn dies aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein sollte, will das UKE sich bemühen, diese Fragen später auf der Internetseite www.gesundheitsakademie-uke.de/gut-zu-wissen/ zu beantworten. Die UKE-Gesundheitsakademie findet in Kooperation mit dem Abendblatt statt.

UKE: Das Programm im Überblick

15. März: Was wissen wir über das Virus, das die Welt verändert?

Darüber spricht Prof. Nicole Fischer. Sie leitet am UKE die Arbeitsgruppe Molekulare und diagnostische Virologie. Fischer hat mit Forschenden des außeruniversitären Heinrich-Pette-Instituts eine Allianz gebildet, um die Ausbreitung von ansteckenderen Corona-Mutanten in Hamburg zu untersuchen und frühzeitig unbekannte Virusvarianten nachzuweisen. Am UKE setzen Forschende dabei PCR-Tests speziell zum Nachweis etwa von Merkmalen der britischen Virusvariante ein. Anschließend bestimmen ihre Kollegen am Heinrich-Pette-Institut das gesamte Erbgut der Erreger.

16. März: Was wissen wir über den Verlauf der Covid-19-Erkrankung und wie werden Erkrankte intensivmedizinisch versorgt?

Darum geht es in dem Vortrag von Prof. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am UKE. Kluge ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie und verfügt über eine spezielle Weiterbildung in internistischer Intensivmedizin.

17. März: Luftnot, Müdigkeit, Konzen­trationsstörungen, Antriebsschwäche: Was wissen wir über die körperlichen Langzeitfolgen?

Auf diese Frage werden gleich sechs Forschende aus verschiedenen Disziplinen in Kurzvorträgen eingehen, unter ihnen etwa der HNO-Arzt Prof. Christian Betz, der Internist und Nierenexperte Prof. Tobias Huber und Privatdozent Dr. Hans Klose, Chefarzt der Abteilung für Lungenerkrankungen. Wie berichtet untersucht das UKE derzeit in einer eigenen Studie mit genesenen Covid-Patienten, welche Corona-Spätfolgen an Herz, Gehirn, Lunge und Niere auftreten können.

18. März: Ängste, Depressionen, Posttraumatische Belastungen: Was wissen wir über die psychologischen Folgen bei Erwachsenen und Kindern?



Darüber informieren die Professorinnen Lena Jelinik und Ulrike Ravens-Sieberer. Jelinik leitet die Arbeitsgruppen Neuropsychologie sowie Angst- und Zwangsstörungen in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie; Ravens-Sieberer ist Forschungsdirektorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

19. März: Abstand halten, Masken tragen, impfen. Was leisten die zugelassenen Impfstoffe?



Antworten gibt Prof. Marylyn Addo in ihrem Vortrag. Im Interview mit dem Abendblatt hatte die Infektiologin vor Kurzem erklärt, in der zum Teil sehr negativ geführten Debatte über Corona-Impfstoffe sei zu bedenken, „dass wir eigentlich glücklich sein können, nach einem Jahr Pandemie drei Impfstoffe zur Verfügung zu haben“. Dass diese Impfstoffe eine Wirksamkeit von 70 bis 95 Prozent haben, sei ein großer Erfolg.