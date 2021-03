Ausflüge in Corona-Zeiten

Seehundfütterung vor Publikum – dieses selten gewordene Schauspiel ereignete sich am Montag im Tierpark Neumünster.

Die Tierparks im Norden erleben zur Wiedereröffnung an diesem Montag einen großen Ansturm. Nur in St. Peter-Ording ist es noch still.