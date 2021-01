Ranking Gaspreise: So viel zahlen die Menschen in Norddeutschland

Gas: In Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind die Preise vergleichsweise günstig (Symbolbild).

Im Bundesdurchschnitt kosten 20.000 kWh Gas in der Grundversorgung 1502 Euro. In Hamburg kommen die Verbraucher am günstigsten weg.