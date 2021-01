UKE-Gesundheitsakademie: Was den Rücken stärkt

Hamburg. Mit Beschwerden im Kreuz haben viele Menschen hin und wieder zu tun, oft bedingt durch strapazierte Bänder und Muskeln oder den Verschleiß der Wirbelsäule. Nur selten stecken ernsthafte Erkrankungen dahinter. Wie lässt sich den Rückenschmerzen vorbeugen? Welche Behandlungen gibt es? Wann ist eine Operation angeraten?

Das erläutern an diesem Montag ab 18.30 Uhr in einem Onlinevortrag die Orthopäden Prof. Frank T. Beil und Dr. Marc Dreimann vom Uniklinikum Eppendorf (UKE). Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungen der UKE-Gesundheitsakademie, die coronabedingt nicht mit Publikum vor Ort stattfinden, sondern hier auf abendblatt.de gezeigt wird.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese während der Veranstaltung per E-Mail an die Adresse­ gesundheits­akademie@uke.de senden. Wer nicht möchte, dass sein Name genannt wird, möge im Betreff bitte „anonym“ schreiben. Die Gesundheitsakademie findet in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt statt.