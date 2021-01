Milliarden-Marke geknackt: A26 doppelt so teuer wie geplant?

Kritik an Eingriff in Natur und Landschaft. Naturschutzbund bemängelt neuen Kostenplan und fordert Ende der Hafenpassage.

Hamburg. Das Autobahnprojekt A26 Ost wird laut dem Finanzierungs- und Realisierungsplan (FRP) der neu gegründeten Autobahn GmbH mit 1,8 Milliarden Euro doppelt so teuer wie ursprünglich geplant, teilte der Naturschutzbund am Mittwoch mit. Erst Ende Dezember hatte der Nabu die A26 Ost mit dem Negativ-Preis „Dinosaurier des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Als Reaktion bekräftigte der Hamburger Senat, dass für die Autobahn lediglich 900 Millionen Euro veranschlagt würden. Zu diesem Zeitpunkt, hieß es am Mittwoch vom Nabu, habe allerdings der Finanzierungs- und Realisierungsplan (FRP) der Autobahn GmbH bereits vorgelegen.

„Die A26 Ost soll doppelt so teuer werden und der Senat weiß davon nichts? Entweder wurden die explosionsartig gestiegenen Kosten der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen oder aber der Senat ist sich tatsächlich nicht über das finanzielle Ausmaß bewusst“, sagte sagt Malte Siegert, Vorsitzender des Nabu Hamburg. „Beides wäre bedenklich.“ Er wiederholte seine Forderung, das Projekt zu stoppen. Die Naturschutzorganisation kritisiert an den Planungen zur A26 Ost vor allem den erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft und den damit verbundenen „Verlust wertvoller Biotopflächen“.

Vor dem Hintergrund der Mobilitätswende sei das Vorhaben nicht mehr zu rechtfertigen. Die Autobahn GmbH ist eine bundeseigene Gesellschaft, die zum 1. Januar 2021 Bau, Betrieb, Finanzierung und Verwaltung der Bundesautobahnen übernommen hat. Im erstmals aufgestellten Finanzierungs- und Realisierungsplan (FRP) 2021 bis 2025 sind alle Kosten für laufende und zukünftige Autobahnprojekte bilanziert. Alle drei Abschnitte der A26 Ost, die als Querverbindung zwischen A7 und A1 dienen soll, sind jeweils als eigenständige Projekte im Teilplan der bis 2025 neu zu beginnenden Projekte aufgeführt.