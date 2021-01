Corona: Mehr Beschwerden über mangelnden Arbeitsschutz in Hamburg

Arbeitnehmer beschwerten sich vor allem über mangelnden Infektionsschutz in ihren Firmen. Zahl gegenüber 2019 fast verdreifacht.

David Stoop ist haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft. Er stellte die Kleine Anfrage zum Arbeitsschutz an den Senat.

Hamburg. Die Zahl der Beschwerden von Hamburger Arbeitnehmern beim Amt für Arbeitsschutz hat sich im Jahr 2020 deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Gingen im Jahr 2019 noch 140 solcher Beschwerden bei den Behörden ein, so waren es bis Ende November 2020 bereits 391. Da die Zahl im Baubereich in beiden Zeiträumen konstant bei 128 lag, ist die Steigerung offenbar auf Produktionsstätten oder Büros zurückzuführen.

Mangelhafter Infektionsschutz in Unternehmen

Laut Justizbehörde steht der deutliche Anstieg der Zahlen offenbar im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es ist daher wohl davon auszugehen, dass es etwa vermehrt zu Beschwerden über aus Sicht von Arbeitnehmern mangelhaften Infektionsschutz in Unternehmen gegeben hat.

Justizbehördensprecher Dennis Sulzmann bestätigte auf Abendblatt-Anfrage am Montag, dass es bei den Meldungen im vergangenen Jahr auch oft um Themen wie ausreichende Abstände oder Schutzkonzepte in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen gegangen sei. "Die Steigerung der Beschwerden steht im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie", so Sulzmann.

Mehr tödliche Unfälle auf Baustellen

Wie bundesweit, wo die Zahl der tödlichen Unfälle auf Baustellen im vergangenen Jahr von 70 auf 87 angestiegen ist, nahm die Zahl der Todesopfer hier auch in Hamburg zu. Während in der Hansestadt 2019 kein Menschen auf einer Baustelle ums Leben kam, starben 2020 gleich drei – wie auch in den Jahren 2017 und 2018.

Die Zahl der bei Baustellenunfällen schwer verletzten Menschen sank dagegen von vier im Jahr 2019 auf drei im vergangenen Jahr. Die Zahl der Kontrollen zur Einhaltung von Schutzvorschriften lag derweil auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren.

Amt für Arbeitsschutz geht allen Beschwerden nach

All diese Zahlen hat der Senat jetzt in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage des Linken-Bürgerschaftsabgeordneten David Stoop mitgeteilt. „Die Zahlen zeigen, dass die Kontrollen im Bausektor auch zu Pandemiezeiten in Hamburg nicht wesentlich zurückgefahren wurden", sagte Stoop, der auch gewerkschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. "

Die Zahl der Beschwerden beim Amt für Arbeitsschutz allerdings hat sich mehr als verdoppelt, hier werden wir nachhaken, ob diesen Beschwerden auch angemessen nachgegangen wurde.“ Das Amt für Arbeitsschutz gehe grundsätzlich allen Beschwerden nach, so Justizbehördensprecher Sulzmann.