Frauenrechtlerinnen protestieren in der Hamburger City

In Deutschland gibt es immer wieder Demonstrationen gegen das Töten von Frauen, wie hier von Mitgliedern von Terre des Femmes in Berlin gegen Femizide (Archivbild).

Hamburg. Femizide, die Tötung von Frauen und Mädchen wegen ihres Geschlechts, sind weltweit ein Problem, auf das Frauenrechtlerinnen immer wieder aufmerksam machen. Am Sonnabend geht die Initiative "Stoppt Feminizide" in Hamburg auf die Straße, um in der Innenstadt gegen patriarchalische Gewalt zu demonstrieren. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen in der City.

Die Demo beginnt um 13 Uhr mit einer Anfangskundgebung auf dem Hachmannplatz. Anschließend marschieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Hachmannplatz über die Mönckebergstraße und den Jungfernstieg bis zum Theodor-Heuss-Platz/Mittelweg.

Demo von Frauenrechtlerinnen – Verkehrsbehinderungen in der City

"Der Veranstalter rechnet mit 500 Teilnehmern", sagte Polizeisprecherin Nina Kaluza am Freitag. Der Tenor der Demonstration laute "Aufklärung der politischen Morde von Paris – Stoppt Feminizide und patriarchalische Gewalt – Für den Einsatz von Abdullah Öcalan gegen patriarchalische Gewalt".

Die Polizei empfiehlt, die Hamburger Innenstadt zu umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

#Verkehrshinweis anlässlich eines Aufzuges am morgigen Samstag (ca. 13:00 - 16:00 Uhr) in der Innenstadt.



Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Bitte weiträumig umfahren.



Infos über die Aufzugsstrecke:https://t.co/TH3TTIpes7#VerkehrHH pic.twitter.com/6PS9tghzY8 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) January 8, 2021

( coe )