Wetter Hamburg: Unfall mit Polizeiauto im Schneetreiben auf der A1

Tief "Ahmet" streut weitere Flocken in der Metropolregion. Norddeutsches Wintergebiet stoppt Ski- und Rodelverleih. Unfall auf A1.

Schnee und Schneeregen sorgen auch in Hamburg für teilweise tückische Straßenglätte.

Wetter in Hamburg

Wetter in Hamburg Unfall mit Polizeiauto im Schneetreiben auf der A1

Hamburg. Der erste Schneefall dieses Winters soll auch am Donnerstag in Hamburg und der Metropolregion anhalten. Bei Temperaturen von bis zu drei Grad Celsius wird der Schnee allerdings zumindest im Hamburger Innenstadtbereich eher nicht liegenbleiben. Dennoch gilt vor allem im Straßenverkehr Vorsicht.

"Es wird spannend", sagte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net bereits am Dienstag über das Schneefall-Tiefdruckgebiet mit dem Namen "Ahmet", das sich von Polen den Weg nach Norddeutschland bahnte.

Die wichtigsten Wetter-Nachrichten für Norddeutschland am 7. Januar:

Verkehr in Hamburg noch nicht beeinträchtigt

In Hamburg kam es wegen des Wintereinbruchs bislang noch nicht zu größeren Unfällen. Feuerwehr und Polizei berichteten um 7.15 Uhr auf Anfrage über eine ruhige Verkehrslage.

Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Aufgrund glatter Straßen hat es im südlichen Schleswig-Holstein mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Insgesamt acht mal habe es in der Nacht auf den Donnerstag gekracht, sagte ein Polizeisprecher.

Das Polizeiauto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Foto: TV News Kontor

Auf der Autobahn 1 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide sei ein Auto in das Heck eines Polizeifahrzeuges geprallt. Der Fahrer des Unfallautos wurde dabei leicht verletzt. Der Streifenwagen stand zur Absicherung eines anderen Unfalls auf dem Seitenstreifen. Die anderen Unfälle gingen laut Angaben der Polizei glimpflich aus.

Der andere Unfallwagen landete in einem Waldstück neben der Autobahn.

Foto: TV News Kontor

Hamburg hält 15.000 Tonnen Streusalz vor

In Hamburg ist die Stadtreinigung (SRH) mit einem Vorrat von 15.000 Tonnen Streusalz sowie 50 über das Stadtgebiet verteilten, randvollen Silos mit Kies und Sand für einen Wintereinbruch bestens gerüstet.

Seit im heftigen Winter 2009/2010 das Streusalz knapp wurde und Hamburg händeringend auf eine Schiffsladung aus der Türkei wartete, hat die SRH ihr Vorräte zum günstigen Sommerpreis auf diesen Wert verdoppelt. "Die Handelspolitik der großen Salzlieferanten ist auch nicht immer hanseatisch vorbildlich", sagt SRH-Sprecher Andrée Möller. "Da verfünffacht sich plötzlich der Preis auf 250 Euro pro Tonne, obwohl vertraglich etwas anderes vereinbart war. Die Strafe wegen Vertragsbruch zahlen die dann hinterher aus der Portokasse."

Goslar: Verbot von Ski- und Rodelverleih

Der Landkreis Goslar hat den Verleih von Wintersportgeräten wie Skiern und Schlitten an Wochenenden und Feiertagen verboten. Die Kontrolleure würden die Einhaltung der Regeln besonders im Gebiet von Torfhaus sowie an den Rodelhängen rund um Braunlage überwachen, teilt die Verwaltung mit. Zudem stellt die neue Allgemeinverfügung des Landkreises strengere Regeln für die Verkaufsstellen auf, die Speisen und Getränke anbieten. Sollte an Snack-Ständen gegen die Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen werden, würden sie für den Rest des Tages geschlossen, hieß es.

Landrat Thomas Brych (SPD) rief erneut dazu auf, keine Tagesausflüge in den Harz zu machen. „Bilder wie vom vergangenen Wochenende will ich vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage nicht noch einmal sehen“, sagte der Verwaltungschef. Die Lage sei weiterhin ausgesprochen ernst.

Am Wochenende hatten sich im Harz kilometerlange Staus gebildet, nachdem sich viele Ausflügler entgegen aller Mahnungen auf den Weg zu dem Mittelgebirge gemacht hatten. Am Dienstag hatten daraufhin Kommunen, Polizei, der Harzer Tourismusverband und die Kreisverwaltung Goslar bereits beschlossen, deutlich mehr Polizei und Ordnungskräfte in die Ausflugsgebiete zu schicken.

Lage im Harz am Mittwoch entspannter

Am Mittwoch sorgte dichter Schneefall an beliebten Ausflugszielen zu Verkehrsbehinderungen. Im verschneiten Deister bei Hannover seien die Parkplätze schon am Morgen voll gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Straßen mussten geräumt werden. Rund um den Höhenzug sei die Polizei verstärkt im Einsatz, um falsch parkende Autos auf Waldwegen und entlang der Landstraßen aufzuschreiben und abschleppen zu lassen.

Auch die Corona-Abstandsregeln kontrollierten die Beamten. „Wir sind froh, wenn die Leute zu Hause bleiben, um das Infektionsgeschehen einzudämmen“, sagte der Sprecher. Verboten seien Spaziergänge im Schnee nicht. „Wenn die Menschen einen Parkplatz finden, dürfen sie auch im Wald spazieren. Die Regeln müssen nur eingehalten werden.“

Im Harz war die Lage am Mittwoch entspannter als noch am Wochenende. „Die Parkplätze sind frequentiert, aber nicht ausgelastet“, sagte ein Sprecher der Polizei Goslar. Man hoffe, dass das so bleibe. Dichter Schneefall habe am Morgen auf der Bundesstraße 4 Richtung Torfhaus Verkehrsbehinderungen verursacht. Sollte es wieder zu einer Besucherflut kommen, werde die Polizei Straßen sperren, hieß es.

( HA/dpa )