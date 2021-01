Warum sich die Wasserhärte in drei Stadtteilen ändert

Hamburg. Die Einwohner in den Hamburger Stadtteilen Ottensen und Altona, sowie in Teilen von Eimsbüttel müssen sich bis Mitte Februar auf eine veränderte Härte ihres Trinkwassers einstellen. Grund dafür sind Arbeiten am Versorgungsnetz, wie Hamburg Wasser am Dienstag mitteilte.

Wegen der am Mittwoch beginnenden Arbeiten, für die ein sogenannter Zonenübergang außer Betrieb genommen wird, werden die drei Stadtteile vorübergehend nicht mehr aus dem Wasserwerk Nordheide versorgt, sondern erhalten ihr Trinkwasser stattdessen aus Rothenburgsort. Dadurch ändert sich die Beschaffenheit des Wassers von weich (6,0 Grad deutscher Härte) auf mittel (11,8 Grad deutscher Härte).

Trübungen im Trinkwasser möglich

Zusätzlich könne es durch die veränderte Fließrichtung und sich lösende Eisen- und Kalkablagerungen zu Trübungen des Wassers kommen, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Die Trübungen seien gesundheitlich aber unbedenklich.

Weiches Wasser sei nicht qualitativ besser als hartes Wasser, wie landläufig häufig angenommen werde, so die Sprecherin weiter. Trotzdem sei es von anderer Beschaffenheit.

Auswirkungen auf den Geschmack

Je härter ein Wasser ist, umso höher ist der Anteil an natürlichen Mineralien, den es enthält. Diese höhere Mineralisierung ist geschmacklich wahrnehmbar. Bei der sonstigen Verwendung im Haushalt sollte laut Hamburg Wasser darauf geachtet werden, die Dosierung von Waschmittel an den Härtegrad des Wassers anzupassen.

