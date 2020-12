Kleine Träume und ein großes Herz für Waisenkinder

Junge Leute helfen in Eigeninitiative mit ihrem Verein LittleBigDreams in Vietnam. Unterstützung ist willkommen.

Sie helfen: Johannes Jamroszczyk, Klara Kattwinkel, Duk Le und Lia Cygon (v.l.) in Hamburg Blankenese.

Hamburg. Die Freizeit sinnvoll nutzen – im Idealfall so, dass auch andere etwas davon haben. Das war der Gedanke, der Klara Kattwinkel und ihren Freund Johannes Jamroszczyk schon länger beschäftigt hatte. Auf einer gemeinsamen Reise durch Asien entwickelten sie dann die Idee, ein Hilfsprojekt in Eigenregie zu unterstützen, und zwar so aktiv und engmaschig wie möglich. Daraus entstand im September 2019 LittleBigDreams – ein Verein, der auf geradezu beispielhafte Weise zielgenau dort fördert, wo dringender Bedarf ist.

Quasi nebenbei motiviert er junge Leute zum Mitmachen, und aus dem sympathischen Team, das auszog, einen Teil des Elends in der Welt zu bekämpfen, ist längst eine Gruppe fest verbundener Freunde geworden. Die 22 Jahre alte Blankeneserin Klara Kattwinkel ist Herz und treibende Kraft hinter LittleBigDreams. Johannes und Lia gehören mit zu Team, genau wie Duc Le, Architekt der Gruppe, der in Vietnam auch als Dolmetscher und Vermittler bei Behördenkontakten hilft. Die Psychologiestudentin Klara hatte bereits einige Erfahrungen mit karitativer Arbeit gesammelt, bevor sie gemeinsam mit ihren Freunden die Idee für das Vereinsprojekt entwickelte.

Kindern ein richtiges Zuhause bieten

Die Anfänge in Kurzfassung: Gemeinsam mit Johannes ging sie auf die Suche nach einem Projekt, für das sich der karitative Einsatz lohnen könnte. Nicht profitorientiert sollte das Ganze sein und auch keine politischen Absichten verfolgen, selbstbestimmt und überschaubar bleiben. „Als Zielgruppe stellten wir uns Kinder und Jugendliche in Entwicklungs- und Schwellenländern vor, die bisher völlig ohne oder mit nur wenig Hilfe von Organisationen oder staatlichen Einrichtungen auskommen mussten“ erläutert Johannes.

Über viele Umwege stießen sie schließlich auf das Waisenhaus der Vietnamesin Teresa (eigentlich: Y ung) in Kon Tum Stadt, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Dieses Gebiet im zentralen Hochland von Vietnam, nahe der Grenze zu Kambodscha und Laos, ist schwer zu erreichen. Die 40-Jährige war nach dem Tod der Eltern mit ihren Geschwistern selbst in einem Waisenhaus aufgewachsen. Heute will sie Kindern einen Ort bieten, der sich wie ein richtiges Zuhause anfühlt. „Teresa ist fantastisch“, sagt Klara. „Sie hat uns sofort durch ihre Persönlichkeit beeindruckt und instinktiv wussten wir gleich nach dem Kennenlernen, dass wir das Projekt gefunden hatten, für das es sich lohnen würde, zu arbeiten.“

Transparenz durch direkte Kommunikation

Äußerlich wirkte alles wie eine Idylle aus dem Bilderbuch: Das Heim liegt in einem Garten voller Bananenbäume, es gibt ein großes Reisfeld und Gehege mit frei herumlaufenden Tieren. Doch die kleinen Gebäude platzten aus allen Nähten – Folge des Geldmangels. Im Schlafraum mussten sich drei Kinder ein Bett teilen, manche schliefen im Klassenraum auf dem Boden. Die sanitären Einrichtungen waren primitiv, Schränke und Regale gab es so gut wie gar nicht. Fast 60 Kinder leben zurzeit in dem Heim, die jüngsten sind erst anderthalb Jahre alt. Der Verein LittleBigDreams entwickelte sich zu einer festen Größe vor Ort, und aus Besuchern wurden Freunde.

Transparenz durch direkte Kommunikation ist ein wichtiger Baustein der Arbeit. „Wir kennen jedes einzelne der Kinder des Waisenhauses persönlich und wissen von ihren Wünschen und Träumen“, sagt die Hamburgerin Lia. Klara und Johannes waren schon oft bei Teresa, über Instagram ist man im Dauerkontakt. Dem Team ist wichtig, dass jeder genau weiß, wie seine Unterstützung vor Ort umgesetzt wurde.

Neuer Schlafsaal

Da ist zum Beispiel der neue Schlafsaal, der jedem Kind ein eigenes Bett bietet. Er ist bald fertig. Für die Nachbarn des Waisenhauses ist die Arbeit ein praktisches Beispiel für Hilfe zur Selbsthilfe. LittleBigDreams will das Heim noch bis zu dem Punkt begleiten, an dem es sich nachhaltig selbst trägt, beziehungsweise selbst finanziert. Klara ist sicher: „Wir unterstützen Teresa in ihrem Traum, den Kindern eine sorglose Kindheit und eine Zukunft voller Hoffnung, Unabhängigkeit und Chancen zu begleiten.“

Weitere Infos über den Verein und Förderungsmöglichkeiten gibt es auf littlebigdreams.org.