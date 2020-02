Was Maike Röttger mit 190 Millionen Euro macht

Hamburg. Eigentlich war sie als Kommunikationschefin zu Plan International Deutschland gewechselt. Doch dann ergab sich für Maike Röttger die Chance, Geschäftsführerin der Organisation zu werden. Ein Gespräch über eine ungewöhnliche Karriere, Spendengelder, eine Führerscheinprüfung in Kathmandu – und die Rolle des Hamburger Abendblatts in ihrem Leben.

Das sagt Maike Röttger über …

… die Rolle der deutschen Spender für Plan International:

„Weltweit hat Plan ein Spendenvolumen von 800 Millionen Euro, der größte Einzelanteil kommt aus Deutschland. Wir haben im vergangenen Jahr Spendeneinnahmen von knapp 190 Millionen Euro erhalten, allein bei uns gibt es 340.000 Patenschaften, weltweit sind es 1,2 Millionen. Die deutschen Spenderinnen und Spender sind wirklich die, die Plan am meisten vertrauen. Und zum Glück wachsen die Zahlen stetig. Man zahlt 28 Euro im Monat pro Patenschaft, aber die meisten legen noch etwas speziell für Projekte zur Förderung von Mädchen drauf.“

… die Frage, was mit den Spenden passiert:

„Mehr als 80 Prozent aller Spenden fließen direkt in die Projekte auf der ganzen Welt, 18,7 Prozent brauchen wir für unsere Verwaltung. Das ist ein sehr guter Wert, den wir uns jährlich extern attestieren lassen. Selbstverständlich sind Gehälter bei einer Organisation wie Plan International nicht so hoch wie bei einem normalen Unternehmen. Das weiß jeder, der zu uns kommt, und die Motivation, bei uns zu arbeiten, ist auch eine andere als Geld. Und genauso selbstverständlich überprüfen wir immer wieder unsere Kostenstrukturen und versuchen, so effizient wie möglich zu arbeiten. Bei uns wird jeder Euro umgedreht.“

… ihre Zeit als Journalistin beim Hamburger Abendblatt:

„Ich habe 1989 als Praktikantin beim Hamburger Abendblatt begonnen. Kaum war das Praktikum zu Ende, fiel die Mauer, und man bot mir an, weiter fürs Abendblatt zu arbeiten. Das habe ich dann getan und wegen dieses tollen Angebots mein Studium abgebrochen, weil Journalistin zu sein mein großer Traum war. Insgesamt war ich 22 Jahre beim Abendblatt, bei dem ich auch meinen Mann Berndt kennengelernt habe, der bis heute dort arbeitet.“

… die Wende in ihrem Arbeitsleben:

„Als ich 40 wurde, habe ich mir überlegt: Mache ich jetzt so weiter in meinem Leben, oder verändere ich noch einmal etwas? Ich habe damals festgestellt, dass es nichts ändern würde, wenn ich vom Hamburger Abendblatt zu einem anderen Medium gehen würde. Ich hatte das Gefühl, dass das Kapitel Journalismus für mich beendet war. Ich habe mich gefragt: Was kannst du, und was willst du eigentlich? Ich habe dann bei Plan International als Leiterin der Kommunikation angefangen und bin froh, dass ich nach meinem ersten Traumjob als Journalistin meinen zweiten Traumjob gefunden habe. Es passiert ganz wenigen Menschen, die den Mut haben zu so einem Wechsel, dass sie zwei Aufgaben finden, in denen sie so aufgehen.“

… ihren unglaublichen Karriereschritt:

„Ich war sechs Wochen als Kommunikationschefin bei Plan, als mich der Vorstandsvorsitzende in der Kaffeeküche ansprach, ob ich mir vorstellen könnte, mich auf die Stelle als Geschäftsführerin zu bewerben. Ich war total überrascht und musste mich bemühen, möglichst professionell zu gucken. Ich hatte dann ein Wochenende Zeit, mir das zu überlegen. Und ich weiß noch, wie es war, als ich am Montag zur Arbeit gefahren bin: Je näher ich dem Büro kam, desto klarer war mir, dass ich den Job unbedingt wollte. Es gibt so Fragen im Leben, zu denen man einfach nicht Nein sagen darf. Gerade, wenn man eine Frau ist. Ich habe mich also beworben und bin im Dezember 2010 Vorsitzende der Geschäftsführung geworden. Und ich kann nur anderen Frauen raten: Denkt nicht zu lange über gute Angebote nach, sondern nehmt sie an.“

… Entscheidungen:

„Ich musste lernen, dass große Entscheidungen manchmal Zeit brauchen und dass man selbst Geduld haben muss. Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen, man muss auch mal einen Schritt zurückgehen, weil die Dinge dann anders aussehen können.“

… Führung in Zeiten von „Fridays for Future“:

„Neue, moderne Führungsstile werden anders sein als die herkömmlichen. Es kann nicht mehr nur um die Frage Mann oder Frau oder Hierarchie gehen, es wird immer wichtiger, auch junge Menschen in Entscheidungen einzubeziehen. Wir können von Jugendbewegungen wie „Fridays for Future“, von dieser Art, sich zu vernetzen und möglichst viele Stimmen zu hören, lernen.“

… ihre Führerscheinprüfung in Kathmandu:

„Ich war 17 und habe eine Freundin in Nepal besucht, deren Eltern dort Entwicklungshilfe gemacht haben. Dort habe ich dann die Gelegenheit genutzt, Auto fahren zu lernen. Die Prüfung hat ein Polizist abgenommen, der mich 500 Meter auf einer geraden Straße fahren ließ, auf der es viele heilige Kühe, aber keine anderen Autos gab. Und dann bekam ich den Führerschein, mit dem ich auch ein Jahr in Hamburg gefahren bin.“