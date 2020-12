Hamburg: Jan Fedder - NDR zeigt bewegenden Film am ersten Todestag

Reinhold Beckmann und Tom Ockers besuchen Orte und Menschen, die dem Hamburger Schauspieler besonders am Herzen lagen.

Marion Fedder spricht in dem Film "Jan Fedder - Was bleibt?" über das schwierige Erbe, das ihr Jan Fedder mit seinem Bauernhof hinterlassen hat. Seine Sammelleidenschaft hatte außergewöhnliche Ausmaße.

Hamburg. Der schwarze Stuhl mit dem Lehnen-Aufdruck „Jan Fedder“ steht vor dem Schminkspiegel, Uniformjacken hängen über dem Garderobenständer in der Ecke. Jan Fedder bräuchte nur ein paar Minuten, um in seiner Garderobe im Studio Hamburg in Tonndorf wieder seinen Dienst als Oberkommissar Dirk Matthies aufzunehmen. Seine Polizeimütze liegt neben der Tür auf einem Kartonstapel.

Wie zumindest im Norden der Republik jeder weiß, wird Fedder nie mehr eine Rolle im „Großstadtrevier“ spielen, vor einem Jahr, am 30. Dezember 2019, starb der Schauspieler im Alter von nur 64 Jahren. Doch Joerg Pawlik, Herstellungsleiter der TV-Serie, mag in der Garderobe seines besten Freundes nichts ändern: „Nach Jans Tod waren hier nur zwei Menschen drin. Seine Garderobiere und ich.“

Film über Jan Fedder: Mixtur aus Trauerarbeit und Humor

Zu sehen ist Fedders Revier in einem Film von Reinhold Beckmann und Tom Ockers, der am Mittwoch (30. Dezember), dem ersten Todestag des Hamburgers im Dritten ausgestrahlt wird. Jan Fedder, das ist gewiss, hätte diese liebevolle Mixtur aus Sentiment, Trauerarbeit und Humor gefallen.

"Großstadtrevier"-Darstellerin Maria Ketikidou mit Reinhold Beckmann

Foto: NDR/beckground TV/Martin Kaeswurm

Allein die Aufnahmen von Fedders Bauernhof, in Wahrheit das Museum seines Lebens, in der Nähe von Itzehoe lohnen das Einschalten. Beckmann hatte ihn dort 2018 besucht. Auf einem Elektrorollstuhl kurvt Fedder, damals schon von seiner Krebserkrankung gezeichnet, über das Gelände, seine Frau Marion steht hinter ihm auf dem Trittbrett.

Fedder – auch in Schleswig-Holstein mit St. Pauli verbunden

Stolz zeigt Fedder seine Oldtimer-Sammlung, seinen Schreibtisch, ehedem im Besitz von Hans Albers, Bilder mit aufgespießten Käfern und ein konserviertes Skelett vom angeblich kleinsten Menschen der Welt. Am Balken klebt der modellierte Fuß eines Handwerkers, Fedders Reminiszenz an einen Zimmermann, der der Legende beim Bau des Hauses durch die Decke brach.

„Ich hatte genug von dem Geruch von Pisse, Scheiße und Sperma“, erklärt Fedder seine Liebe zu dem Leben in der Natur. Andererseits zeigt die Ecke, in der er das Innenleben der elterlichen Kneipe „Zur Überseebrücke“ mit Tresen, Musikbox und Kicker nachgebaut hat, wie tief er auch in Schleswig-Holstein mit seiner Heimat St. Pauli verbunden blieb.

Das war Jan Fedder:

Jan Fedder wurde am 14. Januar 1955 in Hamburg geboren

Seinem Vater Adolf Fedder gehörte die Hafenkneipe "Zur Überseebrücke", seine Mutter Gisela war Tänzerin

Erste Erfahrungen im Rampenlicht machte Jan Fedder im Alter von sieben Jahren als Knabensopran im Michel

Als 13-Jähriger hatte Jan Fedder seinen ersten Auftritt auf der Bühne und vor der Kamera

Seinen Durchbruch als Schauspieler erlangte er im Kinohit "Das Boot" (1981) als Bootsmann Pilgrim

In der ARD-Serie "Großstadtrevier" spielte Jan Fedder von 1992 bis 2019 den Polizeioberkommissar Dirk Matthies

Beliebtheit erreichte Jan Fedder auch als Kurt Brakelmann in der NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder"

Jan Fedder trug zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Titel "Ehrenkommissar der Hamburger Polizei"

Am 15. Juli 2000 heiratete Jan Fedder in der Hauptkirche St. Michaelis Marion Kurth

Am 30. Dezember 2019 erlag Jan Fedder in seiner Wohnung auf St. Pauli einem langjährigen Krebsleiden

Tim Mälzer bereitet Eiersalat á la Fedder – Beckmanns Urteil

Und so führen die meisten Spuren im Film auf den Kiez. TV-Koch Tim Mälzer, einer seiner engsten Freunde, bereitet in Fedders Stammkneipe „Zur Ritze“ Eiersalat á la Fedder zu. Das Geheimnis: Wenig Eier, viel Gin. „Solltest Du auf Deine Karte setzen, Tim“, urteilt Beckmann nach einer Kostprobe.

Starkoch Tim Mälzer kocht in der Hamburger Ritze Jan Fedders Lieblingsgericht: einen ganz besonderen Eiersalat.

Foto: NDR/beckground TV/Martin Kaeswurm

Auf den Landungsbrücken mit Blick über den Hafen haben die Filmemacher mit Fedders „Großstadtrevier“-Kolleginnen Maria Ketikidou und Saskia Fischer gesprochen. Es sind die besonders bewegenden Momente im Film. Beide Schauspielerinnen kämpfen mit den Tränen, als sie sich an ihre Zeit mit Fedder erinnern.

Filmemacher besuchen Jugendfreund von Jan Fedder

„Ich hatte das Gefühl, ich bin verloren. Das ist nicht mehr mein 'Großstadtrevier'“, sagt Maria Ketikidou über den Moment, als sie die traurige Nachricht erfuhr. Saskia Fischer spricht über ihren letzten Drehtag mit Fedder: „Er wurde immer kleiner. Er hat zu mir gesagt: Saskia, ich kann nicht mehr. Das war schrecklich.“

Lesen Sie auch:

Auch einen Jugendfreund haben die Filmemacher aufgespürt. Er spricht über eine Seite in Fedders Leben, die man nicht vermutet hätte. Jan habe sich oft einsam gefühlt: „Seine Eltern hatten als Gastwirte ja auch wenig Zeit für den Jungen.“ Und immer habe Fedder die Sorge umtrieben, er könne nach seinem Tod vergessen werden: „Ich habe ihm gesagt, Jan, Deine Filme bleiben für immer.“

„Nach Jan Fedder wird mehr gefragt als nach Helmut Schmidt"

Natürlich dürfen in dem Film die Aufnahmen der Trauerfeier im Michel nicht fehlen, eine Feier, die eher an ein Staatsbegräbnis erinnerte. Fedder hatte sie bis ins Detail geplant – und ausgerechnet seinem Freund Joerg Pawlik eine Hauptrolle zugedacht.

Er führte die Witwe wie die Braut bei einer Hochzeit über einen roten Teppich durch den Michel an den Altar. „Wer war der Mann an Marions Seite“, raunte das Boulevard nach der Feier. „Vorher gab es im Internet nicht ein gemeinsames Foto von Jan und mir“, sagt Pawlik. Fedder habe diebischen Spaß daran gehabt, den zuvor öffentlich unbekannten Herstellungsleiter ins Rampenlicht zu zerren.

Reinhold Beckmann traf sich für den Film "Jan Fedder – Was bleibt?" mit der Witwe Marion an Jan Fedders Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof.

Foto: NDR/beckground TV/Martin Kaeswurm

Die Spurensuche endet auf dem Ohlsdorfer Friedhof an Fedders letzter Ruhestätte, wo die Witwe einen Briefkasten hat aufbauen lassen. Hier bekommt sie noch immer Briefe von Fedder-Fans, die ihr Beileid ausdrücken und berichten, was sie mit dem Volksschauspieler verband. Und wie unbegründet seine Sorge war, man könne ihn vergessen, zeigt das Interview mit einem Friedhofsbetreuer. „Nach Jan Fedder wird mehr gefragt als nach Helmut Schmidt.“

Jan Fedder – Was bleibt?, Mittwoch, 30. Dezember, 20:15 bis 21:00 Uhr, NDR

Der Sarg mit dem Leichnam des Schauspielers Jan Fedder wird nach der Trauerfeier von Polizisten aus der Kirche getragen. Foto: dpa

Sargträger verneigen sich neben dem Wagen mit dem Sarg des Schauspielers Jan Fedder. Foto: dpa

Michel Hauptpastor Alexander Röder mit Jan Fedders Witwe Marion und dem "Großstadtrevier"-Produktionsleiter Joerg Pawlik. Foto: Andreas Laible / HA

Hauptpastor Alexander Röder, Witwe Marion Fedder und Freund Joerg Pawlik bei der Trauerfeier für den Hamburger Schauspieler Jan Fedder. Rund 2.000 Angehörige, Freunde, Kollegen und Wegbegleiter nahmen heute bei einem Trauergottesdienst Abschied von Jan Fedder. Foto: imago images / Andre Lenthe

Trauerfeier für Jan Fedder: Bettina Tietjen vor dem Michel in Hamburg. Foto: Michael Rauhe



Kabarettist Hugo Egon Balder erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: Andreas Laible

Rolf Zuckowski bei der Trauerfeier für Jan Fedder. Foto: Andreas Laible

Die Witwe Marion Fedder (M) kommt mit Joerg Pawlik zur Trauerfeier in den Michel. Foto: dpa

Auch Reinhold Beckmann erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: Michael Rauhe

Jörg Pilawa ist unter den Trauergästen und nimmt im Michel Abschied von Jan Fedder. Foto: Michael Rauhe



Dragqueen Olivia Jones auf dem Weg zur Trauerfeier für Jan Fedder. Foto: Michael Rauhe

Michael Otto und seine Frau Christl Foto: Michael Rauhe

Nach dem Trauergottesdienst für den Schauspielers Jan Fedder ("Großstadtrevier") traf sich die Trauergemeinde zu einer Feier in der Gaststätte "Zwick". Foto: Christian Charisius/dpa

Maria Ketikidou Foto: Michael Rauhe

Hunderte Menschen versammelten sich auf dem Vorplatz des Michels. Foto: Jule Bleyer



Der Sänger Klaus Meine und seine Frau Gabi kommen zur Trauerfeier in den Michel. Foto: dpa

Auch Schauspieler Axel Milberg erweist Jan Fedder die letzte Ehre. Foto: dpa

Abschied von Jan Fedder: In diesem Auto wird nachher der Sarg transportiert. Foto: Jule Bleyer

Schauspielerin Michaela May über Jan Fedder: Einer mit ganz großem Charisma ist von uns gegangen. Foto: Jule Bleyer

Der Komiker Mike Krüger vor dem Michel. Foto: dpa



Trauerfeier für Jan Fedder: Auch Ben Becker nimmt Abschied. Foto: dpa

Auch Schauspielerin Uschi Glas möchte sich im Michel von Jan Fedder verabschieden. Foto: dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommt mit seiner Frau Eva-Maria zur Trauerfeier für den Schauspieler Jan Fedder ("Großstadtrevier") im Michel. Foto: dpa

Schauspieler Claude Oliver Rudolph kurz vor der Trauerfeier im Michel. Foto: Yvonne Weiß

Schauspieler Heinz Hoenig und seine Frau Annika treffen in Hamburg vor dem Michel ein. Foto: dpa



Schauspieler Till Demtrøder am Michel. Foto: Jule Bleyer

Abschied von Jan Fedder: Carlo von Tiedemann und seine Frau sind unter den Trauergästen. Foto: Jule Bleyer

H.P. Baxxter kam mit seiner Freundin zur Trauerfeier von Jan Fedder. Foto: Jule Bleyer

Abschied von Jan Fedder in Hamburg: Am Morgen wurde das Trauergesteck durch das Hauptportal in den Michel getragen. Foto: HA

Jan Fedder: Bei der Trauerfeier im Michel wird der Sarg aufgebahrt. Fedders Frau Marion soll eine Ansprache halten. Für die 2000 geladenen Gäste wurde am Seiteneingang der rote Teppich ausgerollt. Foto: HA



Der Leichenwagen fuhr am Dienstagmorgen hinter dem Michel vor. Nach der Trauerfeier sollte er noch eine Runde über den Kiez drehen. Foto: HA

Jan Fedder mit seiner großen Liebe, seiner Frau Marion – die beiden wurden im Michel getraut (Archivbild). Foto: Andreas Laible / HA / A.Laible

Volksschauspieler Jan Fedder während der Dreharbeiten zur Serie Großstadtrevier – mit dem original Aschenbecher und der Elblotsenmütze von Helmut Schmidt (Archivbild). Foto: Andreas Laible

Vor Fedders letztem Wohnort stapeln sich die Abschiedsbotschaften. Foto: HA

Die Dorfschenke "Unter den Linden" in Grönwohld – hier drehte Jan Fedder im Sommer 2018 letztmals für "Neues aus Büttenwarder". Foto: Imago/Andre Lenthe



"Hamburg weint": Am Eingang zu Jan Fedders Wohnhaus auf St. Pauli gedenken Fans des am 30. Dezember 2019 verstorbenen Schauspielers. Foto: HA

Jan Fedder bei Dreharbeiten zum Großstadtrevier (Archivbild). Foto: Andreas Laible