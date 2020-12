Mariko Schmitz – Sommeliere für den Champagner Japans

Bei Sake kommt es auch darauf an, wie gut der Reis poliert ist. Schmitz will Botschafterin für das Traditionsgetränk werden.

Mariko Schmitz (36) ist Sake-Sommeliere iund möchte das japanische Getränk auch in Hamburg etablieren.

Hamburg. Mariko Schmitz hebt das Weinglas an die Nase. „Man riecht hier Pfirsich, Apfel, Birne…“, sagt die Sommeliere. Im Glas ist aber kein Wein, sondern Sake – japanischer Alkohol. „Wenn man dann probiert, merkt man: Der ist total weich, keine Spirituose, wie das viele denken“, sagt Schmitz. Sie hatte in ihrer Jugend ein ähnliches Bild vom Sake. Bis sie ihn vor knapp zehn Jahren im Auslandssemester in Tokio das erste Mal bewusst mit Freunden getrunken hat. „Für mich ist das der Champagner Japans“, sagt sie heute. Die 36 Jahre alte Hamburgerin sitzt im „Island“, einem Veranstaltungsort mit hohen Decken und großer Fensterfront nahe den Deichtorhallen. Normalerweise bewirtet sie hier Gruppen – ­coronabedingt hat sie heute nur für zwei Personen gedeckt.

Sake besteht aus Wasser, Reis und einer Hefekultur. Ähnlich dem Bier wird Sake gebraut und hat wie Wein viele Aromen. In asiatischen Restaurants in Hamburg gebe es oft nur die Auswahl „Sake warm“ oder „Sake kalt“, sagt Schmitz: „Das ist so, als ob man zum Italiener geht, und dann würde dort stehen ,Wein, weiß oder rot‘ und beides kommt aus dem Tetrapack und ist schon seit drei Wochen offen. Natürlich schmeckt das nicht.“

Vor vier Jahren mit der Ausbildung angefangen

Dass das Getränk von Gastronomen sonst nicht oft angeboten wird, liege natürlich auch daran, dass die Nachfrage nicht da sei. Schmitz möchte das ändern. Dafür hat die Halbjapanerin, die ursprünglich in Bremen und Tokio „Angewandte Wirtschaftssprachen und Internationale Unternehmensführung“, studiert hat, vor vier Jahren ihre Ausbildung zur Sake-Sommeliere angefangen. Zwei Zertifikate kann sie inzwischen vorweisen: Eines vom internationalen Wine and Spirit Education Trust und eines von der Japan Sommelier Association (JSA). Für das JSA-Zertifikat hat es zwei Anläufe gebraucht, im November dieses Jahres hat Schmitz ihre Prüfung bestanden.

„Da wird sehr detailliertes Wissen abgefragt, das ich niemals mehr gebrauchen werde“, sagt Schmitz und lacht. Etwa: „Wie heißt der Mensch, der Grashalm A aus Präfektur A und Grashalm B kreuzte, um eine bestimmte Reissorte zu finden?“ Sake wurde bei der Prüfung aber auch verkostet.

In Deutschland gibt es zwischen 50 und 100 Sake-Sommeliers

Das internationale JSA-Zertifikat wird erst seit zwei Jahren außerhalb Japans auf Englisch vergeben. „Die Prüfung ist sehr anspruchsvoll und die Durchfallquote ist recht hoch“, sagt Yoshiko Ueno-Müller, Schmitz‘ Lehrerin. Ueno-Müller nimmt die Prüfung über ihre Firma in Kronberg bei Frankfurt für europäische Schüler ab – 700 angehende oder praktizierte Sommelier hat sie schon unterrichtet. Die bestandene Prüfung alleine ist aber nur der Anfang: „Um sich Sake-Sommelier zu nennen, braucht man auch langjährige Praxis im Restaurant oder Handel“. In Deutschland gibt es zwischen 50 und 100 Sommeliers mit dieser Sake-Fachkenntnis und Praxiserfahrung, schätzt die Lehrerin.

Heute hat Schmitz einen „Daiginjō“, einen Sake höchster Qualität, im Glas – fast durchsichtig ist die Flüssigkeit. „Guter Sake ist typischerweise höchstens ganz leicht gelblich angehaucht“, erklärt Schmitz. Der Sake der Firma Tatenokawa steht neben einem mit Blumen verzierten Brett und einer roten Bentobox auf dem hellen Holztisch. 14 Prozent Alkohol, 50 Prozent Polierrate des Reises, 35 Euro teuer, Jahrgang 2019. „Sake ist immer gut, wenn er jung und frisch getrunken wird.

Schmitz hat 2017 das Kulturprojekt „Toshiko Arts“ gegründet

Er wird nicht besser, wenn man ihn aufbewahrt“, sagt Schmitz. „Für guten Sake muss man 26 Euro mindestens investieren. Mit allem darunter kann man kochen, meiner Meinung nach.“ Auch in Japan bekomme man guten Sake nicht viel günstiger, da man das perfektionistische Handwerk mitbezahle. Mit Sake-Tastings, zu denen sie japanische Hausmannskost kocht, führt sie nun auch andere Hamburger an den Geschmack heran.

Dafür hat Schmitz Ende 2017 das Kulturprojekt „Toshiko Arts“ gegründet, benannt nach ihrer Mutter. „Toshiko Arts“ läuft im Moment neben ihrer Haupttätigkeit als selbstständige Unternehmensberaterin – noch. Seit zwei Jahren überlegt sie, ein Ladengeschäft zu eröffnen, mit Bar und selbstgemachten Aperitifs. Etwa alle zwei Monate hat sie über „Toshiko Arts“ in Zeiten vor Corona Verkostungen angeboten. Für eine Veranstaltung nimmt sie zwischen 15 und 90 Euro, je nach Teilnehmerzahl und Umfang. In großen Runden verkostet Schmitz etwa fünf Flaschen mit zehn Gängen, um zu zeigen, welche Gerichte welche Aromen im Sake hervorbringen. Denn: Sake ist nichts für abends vorm Fernseher, dazu gehöre immer „richtig gutes Essen“, so Schmitz.