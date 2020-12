Max Brauer: Der linke Mann zur rechten Zeit

Max Brauer auf dem Balkon seines Hauses an der Palmaille in Hamburg. Die Aufnahme stammt vom Ende der 1950er-Jahre.

Hamburg. Die Ehrenbezeugungen für den großen Mann lassen nichts aus. Die Bürgerschaft ernennt ihn zum Ehrenbürger. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Hamburg verleiht ihm die Ehrendoktorwürde. Am Abend ehren ihn Fackel- und Musikumzüge. Auf dem Rathausplatz applaudieren 20.000 Menschen, als er auf den Balkon tritt.

Mit dem Festakt verabschiedet die Stadt den Mann, den sie in schweren Nachkriegsjahren am meisten verdankt: Max Brauer hat die Hamburger mit fester Hand durch Hungerjahre und Kältewinter, durch Not, Streit und die Geburtswehen einer neuen Zeit geführt.

Kampf von Zwergen gegen einen Riesen

In seiner Abschiedsrede bringt er das Wiederaufbauwerk nach dem Zweiten Weltkrieg voller Stolz noch einmal in Erinnerung. Und doch: Auch dieser herausragende Politiker geht nicht ohne Bitterkeit. Denn allzu ungeduldig haben seine Partei und sein Nachfolger darauf gedrängt, dass er endlich seinen Stuhl räume.

Es ist der Kampf von Zwergen gegen einen Riesen. Dabei stammt Brauer selbst aus kleinsten Verhältnisse: Geboren 1887 im Arbeiterviertel Ottensen, achtes von dreizehn Kindern eines Glasbläsers, wird er später sagen: „Die widrigen sozialen Verhältnisse der unteren Volksschichten habe ich am eigenen Leibe kennen gelernt. Arbeitslosigkeit, Wohnungselend, alles was die breiten Schichten unserer Bevölkerung bedrückt, ist mir bekannt.“

Bildungsarbeit mit Jugendlichen war ihm wichtiger als politische Kampagnen

Aber Brauer findet sich nicht damit ab. Er will mehr, und er weiß auch, wie: „Ich habe wie viele junge Arbeiter gehungert und gedürstet nach Bildung und Wissen“. Seine Mutter schürt seine Begeisterung für die Arbeiterbewegung August Bebels, der Hamburg zur „Hauptstadt des Sozialismus“ ausgerufen hat. Der 14-jährige folgt dem Vater in den Beruf, macht aber so eifrig in der Gewerkschaft mit, dass er bald auf schwarzen Listen landet.

Brauer liest Marx und Engels, aber auch Goethe und Schiller. 1912 erklärt er auf einem Bezirksparteitag in Kiel, die Bildungsarbeit mit Jugendlichen sei wichtiger als politische Kampagnen. Der unideologisch-praktische Sinn leitet sein ganzes Leben.

Im Ersten Weltkrieg wird Brauer verwundet

Im Ersten Weltkrieg wird Brauer nach einen Schuss in die Hand nach Hause geschickt. Er heiratet die Tochter eines Funktionärs, lässt sich in die Altonaer Stadtverordnetenversammlung wählen und kümmert sich um die Probleme der verarmten, hungernden Bevölkerung. 1924 wird er Oberbürgermeister und leitet damit als eine der ersten Sozialdemokraten eine größere Stadt. Als ihn die Nazis verhaften wollen, flüchtet er mit dem Pass eines Genossen nach Paris und geht später ins Exil in die USA.

Mit dieser Vorgeschichte ist er nach dem Zweiten Weltkrieg der perfekte Kandidat für das Amt des Ersten Bürgermeisters. Über seine Rückkehr mit seinem alten Freund, dem Anwalt Rudolf Katz, sagt er tief erschüttert: „Da standen wir beide nach langen Jahren der Emigration vor unserer Vaterstadt und sahen das erschütternde Bild unüberschaubarer Ruinen!“

Die Besatzungsmacht ist auf seiner Seite

Die Besatzungsmacht ist auf seiner Seite, er aber nicht bedingungslos auf ihrer: Immer wieder betont er seine Unabhängigkeit von den Engländern. Im „Hamburger Echo“ schreibt er im Oktober 1946: „Ich hoffe, dass die deutschen Städte, diese alten Stätten der Selbstverwaltung, diese Stätten wirklich demokratischen Lebens, den Anstoß geben, von dem aus ein demokratisches Deutschland gestaltet werden kann, ein Deutschland, das seinem Volke wieder Licht, Luft und Freiheit gibt. Die deutsche Selbstverwaltung ist älter als die englische, die erst 1830 zur Geltung kam, und weit früher entwickelt als die französische und italienische. Hier liegen die Wurzeln starker deutscher Kraft.“

Im November 1846 wird Brauer Bürgermeister. Im Katastrophenwinter 1946/47 begründet er seinen Ruf als Retter der Stadt. Die eisigen Temperaturen bis minus 20 Grad fordern Hunderte von Menschen. Es gibt kaum noch Kohle, denn der Bergbau im Ruhrgebiet steht fast still, die Schienen sind vereist und viele Lokomotiven defekt. Brauer belagert die Besatzungsbehörden, bis Bergleute Sonderschichten fahren. Die Kohlezüge erreichen Hamburg im letzten Moment: die Kraftwerkspumpen der Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW) drohten bereits zu vereisen.

Autoritärer Führungsstil

Mit seinem zupackenden, oft autoritären Führungsstil ist Max Brauer genau der richtige Mann für die schwierigen Nachkriegsjahre. Besonders den Wiederaufbau treibt er mit aller Macht voran: Jährlich bis zu 15.000 Wohnungen, darunter die Grindelhochhäuser. Aber als es Deutschland wieder besser geht, sind die Verdienste bald vergessen. Jetzt werfen die eigenen Funktionäre dem Macher immer wieder Knüppel zwischen die Beine.

„Brauer war nicht der Mann, der sich bei langen Debatten aufhielt“, schildert der Historiker Joist Grolle. „Diese Haltung praktizierte er sowohl in der eigenen Fraktion und Partei wie gegenüber Kollegen im Senat. [Nach Brauers Überzeugung] gab es wichtigeres als unerquickliche Erörterungen um Modalitäten von Vergangenheitsbewältigung.“

Brauer zögert den Machtwechsel hinaus

Der populäre Bürgermeister tummelt sich lieber auf anderen Feldern: Straßen, Schulen, Krankenhäuser, Lombardsbrücke, Volksparkstadion. Besonders gut kommt an, dass er den Villenbesitzern in Harvestehude die Vorgärten kupiert und daraus den Alsterpark bastelt.

Trotzdem wird der linke Mann zur rechten Zeit 1953 nach einem Supersieg gnadenlos abgewählt: Die SPD ist so aus dem Ruder gelaufen und hat sich dabei so unbeliebt gemacht, dass sich alle anderen Parteien gegen sie verbünden.

Hamburg 1960

26.Juli Nach einer Lockerung der Wohnungsbewirtschaftung steigen die Mieten um bis zu 38 Prozent.

Nach einer Lockerung der Wohnungsbewirtschaftung steigen die Mieten um bis zu 38 Prozent. 17.November Mit dem Richtfest für die 300.000ste Neubauwohnung sind die Verluste aus dem Bombenkrieg ersetzt, doch wegen der höheren Einwohnerzahl fehlen 100.000 Wohnungen.

Mit dem Richtfest für die 300.000ste Neubauwohnung sind die Verluste aus dem Bombenkrieg ersetzt, doch wegen der höheren Einwohnerzahl fehlen 100.000 Wohnungen. 16.Dezember Ein neuer Aufbauplan des Senats schätzt, dass Hamburg bald 2,2 Millionen Einwohner zählen werde. Deshalb werden vor allem am Stadtrand neue Wohngebiete ausgewiesen.

Vier Jahre später kehrt der gestürzte Heros in sein Büro zurück, muss den Genossen dafür aber versprechen, nach zwei Jahren an Fraktionschef Paul Nevermann zu übergeben. Als ihn die Partei immer drängender an die Zusage erinnert, wird Brauer sauer und zögert den Machtwechsel grollend hinaus, obwohl der Nachfolger immer heftiger mit den Hufen scharrt.

Erst kurz vor Weihnachten gibt der große alte Mann den kleinen Apparatschiks nach. Ein Bundestagsmandat kann ihn kaum trösten. Am 2. Februar 1973 stirbt Max Brauer im Alter von 85 Jahren. Sein Grab findet er auf dem Hauptfriedhof Altona.