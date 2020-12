Das Abendblatt wünscht frohe Weihnachten – trotz allem!

Liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte Ihnen im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen frohe Weihnachten wünschen. Heute ist ein besonderer Tag, ein Heiliger Abend, wie wir ihn uns nicht haben vorstellen können, am Ende eines Jahres, das uns so viel abverlangt hat. Wir vom Hamburger Abendblatt haben in den vergangenen Monaten alles versucht, um Sie, unsere Leserinnen und Leser, verlässlich mit Informationen über das Coronavirus zu versorgen und durch die Pandemie zu navigieren. Mein Gefühl ist, dass wir in dieser schweren Zeit noch stärker zusammengewachsen sind. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, jemals so viele Briefe erhalten zu haben und mit so vielen von

Ihnen in Kontakt gewesen zu sein. Dafür vielen Dank. Seit Beginn der Pandemie arbeiten wir beim Hamburger Abendblatt weitgehend im Homeoffice. Die Reporter und Redakteure sind natürlich weiter überall in der Stadt unterwegs, schreiben und produzieren Texte und Seiten aber von zu Hause. Das hat erstaunlich gut funktioniert – bis zum Dienstag. Seitdem kämpfen wir, wenn man so will, mit einem zweiten Virus. Das Hamburger Abendblatt ist, wie alle Zeitungen der Funke Mediengruppe, Opfer eines kriminellen Hackerangriffs geworden, von dem zahlreiche Computersysteme in den Redaktionen und den Druckhäusern betroffen sind. Wir arbeiten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen an, viele Kolleginnen und Kollegen sind aus Urlaubs- oder freien Tagen zurückgekommen.

Trotzdem konnten wir Ihnen gestern nur eine Notausgabe präsentieren, und auch heute ist das Hamburger Abendblatt nicht so, wie Sie es kennen. Dafür möchte ich Sie um Entschuldigung und um Ihr Verständnis bitten, wir befinden uns als Redaktion und Verlag derzeit in einer doppelten Ausnahmesituation. Aber ich kann Ihnen versprechen: Wir werden alles dafür tun, damit Sie das Hamburger Abendblatt bald wieder in seiner alten Form bekommen. Bis dahin sind alle Texte, die auf unser Webseite www.abendblatt.de veröffentlicht werden, für Sie kostenlos zu lesen. Es sind verrückte, es sind belastende Zeiten, und auch wenn uns beim Abendblatt die eigene Situation momentan gefangen nimmt, denken wir natürlich vor allem an all die, die jetzt in den Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen gegen das

tückische Virus kämpfen, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, an die Kassiererinnen und Kassierer in den Supermärkten, die unser Leben am Laufen halten, so gut es geht. Man kann Ihnen nicht genug Dank sagen. Das gilt auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser: Vielen Dank, dass Sie dem Hamburger Abendblatt oft seit vielen Jahrzehnten die Treue halten, vielen Dank für Ihren Zuspruch und Ihre Kritik, beides bringt uns weiter. Wir haben die besten Leserinnen und Leser, die man sich vorstellen kann. Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten. Bleiben Sie gesund!

Ihr Lars Haider