Wetter in Hamburg Neblig-trübe Weihnacht – nur an einem Tag scheint die Sonne

Hamburg. Nebel über Hamburg: Der Mittwoch ist entsprechend der aktuellen Gemütslage vieler Hamburger undurchsichtig-trüb gestartet. Die Sichtweite beträgt in der Hansestadt teilweise unter 150 Meter, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen.

Am heutigen Mittwoch bleibt es laut DWD meist bewölkt. An der Elbe und der Nordsee könne es immer wieder regnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei sechs Grad. Und jetzt müssen die Hamburger tapfer sein: Der Heiligabend beginnt laut der Vorhersage stark bewölkt und regnerisch. Dunkle Wolken laden ihre Regenfracht über Hamburg und dem Norden ab.

Im Laufe des Tages lockert es laut DWD ein wenig auf. An den Küsten könne es zu Graupel- und Schneeschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad. Der Wind säuselt leicht aus Nordwest.

Erster Weihnachtstag: Sonne über Hamburg

Die Aussichten für den ersten Weihnachtstag sind dagegen sonnig. Die feucht-milde Luft verschwindet. Trockenere Polarluft erreicht Hamburg und den Norden. "Sonnenschein und nur wenige dünne Wolken bestimmen den Tag", meldet das Portal wetter.net, tagsüber werde es bis zu 5 Grad warm.

Ideale Bedingungen für einen ausgiebigen Spaziergang – mit Mundschutz und auf Abstand – das versteht sich von selbst.

Nachts wird's winterlich kalt: Die Temperaturen sinken auf minus 1 Grad.

Das graue Einerlei kehrt zurück – Sturm zieht auf

Am Sonnabend – das ist der zweite Weihnachtstag – gibt es am Vormittag bei dichten Wolken kaum Sonnenschein. Am Nachmittag dominieren Wolken, die Sonne befindet sich auf dem Rückzug, und die Temperaturen klettern am Tage auf 4 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 1 Grad.

Der Wind wird vor allem an den Küsten stürmischer. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Der Wind wird stärker. An der Nordsee kann es schwere Sturmböen geben. Laut DWD sind orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.

( ced )