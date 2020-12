Bewaffneter Raubüberfall: Polizei sucht psychisch Kranken

Schwer bewaffnete Polizisten stehen in und vor einem Bürogebäude am Hamburger Hopfenmarkt.

Hamburg. Wegen eines mutmaßlichen Raubüberfalls in der Hamburger Innenstadt ist die Polizei am Mittwochabend mit einem Großaufgebot angerückt. 50 Streifenwagen waren rund um ein Bürogebäude am Hopfenmarkt im Einsatz, in dem ein möglicherweise bewaffneter Mann vermutet wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wird am Donnerstag noch per Fahndung gesucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise – und warnt eindringlich vor dem Mann.

Raubüberfall in Hamburg: Möglicher Täter psychisch auffällig

Das Gebäude sei durchsucht, der Mann jedoch nicht angetroffen worden, hieß es. Es ist nicht auszuschließen, dass er eine scharfe Waffe bei sich tragen könnte, so ein Polizeisprecher am Morgen zum Abendblatt.

Der Überfallene habe sich aus einem Bürogebäude bei der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen aus der Nacht hatte ein 27-Jähriger ein Familienmitglied in dessen Büro überfallen. Der mutmaßliche Täter soll psychisch erkrankt sein und benötigt nach Polizeiangaben dringend ärztliche Hilfe.

Wie es von der Polizei hieß, werde jetzt nach dem Mann mit dem Namen Ruben Freudenberg gefahndet.

So wird er beschrieben:

Die Polizei Hamburg fahndet nach Ruben Freudenberg (27).

Foto: Polizei Hamburg

27 Jahre alt

etwa 1,75m groß

blaue Jeans, schwarze Mütze, schwarze Schuhe

vermutlich grün/schwarzer Parka oder eine schwarze, knielange Jacke mit braunem Fellkragen

Der Gesuchte solle nicht angesprochen werden, warnt die Polizei. Wer ihn sehe, solle sofort den Polizei-Notruf 110 wählen.

( HA/leo/ryb/dpa )