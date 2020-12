Hamburg. „Lautsprache zwecklos! Gebärde bitte mit mir“, steht auf der Maske, die Stefan Palm-Ziesenitz zum Einkaufen trägt. Denn der 57-Jährige gehört zu den knapp 2000 Gehörlosen Menschen, die in Hamburg leben. Durch die anhaltende Maskenpflicht ergeben sich für sie in der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen im Alltagsleben, wie der Vorsitzende des Gehörlosenverbandes Hamburg berichtet.

„Wir als gehörlose Menschen können nicht einschätzen, ob wir von anderen angesprochen werden oder nicht. Durch das Wegfallen der Gesichtsmimik können wir auch nicht einschätzen, ob das Gegenüber gut oder schlecht gelaunt ist“, sagt Palm-Ziesenitz. Masken mit Sichtfenstern würden dabei nicht helfen, „denn Sichtfenster beschlagen oder werden vom Sonnenlicht gespiegelt, sodass man nicht auf den Mund schauen kann“, so Palm-Ziesenitz. Wenn er mit seinen hörenden Mitmenschen kommunizieren möchte, nutzt er oft Zettel und Stift oder eine App mit besonders großer Schrift auf seinem Smartphone.

Nicht nur durch die Masken gibt es Barrieren für Gehörlose

Eine weitere Lösung sei es, die Maske unter Wahrung des Sicherheitsabstandes abzunehmen. Zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung ist dies in der aktuellen Hamburger Verordnung zur Eindämmung des Virus erlaubt.

„Das tun viele Mitmenschen aus Unwissenheit oder Unsicherheit nicht“, sagt Palm-Ziesenitz. Unter anderem mit dem Schriftzug auf seiner eigenen Maske ermuntert er die Menschen, mehr mit Gesten zu kommunizieren. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil viele Gehörlose vorwiegend die Gebärdensprache und weniger das Lippenlesen nutzen, wie der Deutsche Gehörlosen-Bund (DGB) im September mitteilte.

In der Corona-Pandemie ergeben sich aber nicht nur durch die Masken Barrieren für Gehörlose. „Im Fernsehen vermisse ich die Dolmetscher-Einblendungen bei den Live-Sondersendungen oder Pressekonferenzen der Bundesregierung“, sagt Palm-Ziesenitz. „Vor allem die gehörlosen Senioren schauen dann in die Röhre, denn das lineare Fernsehen ist ihr einziges Informationsmedium.“ Im Oktober äußerte sich der DGB ähnlich: „Bei sprunghaft steigenden Fallzahlen ist es ein unfassbarer Stress für Gehörlose und ihre Angehörigen, relevante Informationen Tag für Tag mühsam im Internet suchen zu müssen.“ Für Hörende sei es außerdem möglich, sich über die Telefonnummer 116117 zum Coronavirus zu informieren. Für Gehörlose sei dies keine Option, da die Nummer über einen Telefondolmetscherdienst nicht kostenfrei angerufen werden könne, so der DGB.

Dolmetscher sind wichtig

Auf Dolmetscher sind Gehörlose auch in anderen Bereich angewiesen. Zu Beginn dieses Jahres wurde eine Änderung des Bundesteilhabegesetzes wirksam. Seitdem ist das Fachamt Eingliederungshilfe des Bezirksamts Wandsbek für alle Leistungen der Eingliederungshilfe in Hamburg zuständig – dazu gehören auch Kommunikationshilfen. Gehörlose können dort Anträge für Dolmetschereinsätze im privaten Bereich stellen, etwa zu wichtigen Arztterminen oder Anwaltsgeschäften.

„Jedoch machen wir gehörlosen Menschen gerade die Erfahrung, dass die Stadt es uns deutlich erschwert, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen“, berichtet Palm-Ziesenitz. „Mir sind etliche gehörlose Menschen bekannt, die im Fe­bruar und März 2020 ihren Antrag gestellt haben und immer noch auf die Bewilligung auf Kommunikationsleistungen warten für Termine, die schon längst vergangen sind.“

Im Fachamt fehlt es noch an qualifiziertem Personal

Im Bezirksamt Wandsbek fehlt es an Personal, aktuell wird das Fachamt durch andere Dienststellen und Behörden unterstützt: „Die für die Umsetzung dieser neuen Aufgaben notwendigen Stellen hat der Senat rechtzeitig bereitgestellt. Der Prozess, für diese Aufgaben ausreichend qualifiziertes Personal zu gewinnen und einzuarbeiten, ist aber derzeit noch nicht abgeschlossen“, teilt das Bezirksamt Wandsbek dazu auf Abendblatt-Anfrage mit. „Weil einige Stellen im Fachamt Eingliederungshilfe noch nicht besetzt werden konnten, gibt es zum Teil Arbeitsrückstände bei der Bewilligung von Leistungen, wie eben den Kommunikations- und Studienhilfen. Das ist aus Sicht der Stadt nicht optimal.“

Palm-Ziesenitz wünscht sich auch abseits der Pandemie ein größeres Bewusstsein für die Situation von Gehörlosen: „Wir erleben immer wieder, dass man bei Barrierefreiheit uns gar nicht meint.“ Wenn in einer Institution etwas als barrierefrei gekennzeichnet wird, könne es beispielsweise durch akustische Durchsagen immer noch Probleme bei der Verständigung geben. „Barrierefreiheit bedeutet auch: keine Kommunikationsbarrieren mehr. Das vergessen die meisten“, sagt Palm-Ziesenitz.

