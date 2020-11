Hamburg. Das berühmte Hamburger Schmuddelwetter bleibt uns auch in der ersten Adventswoche erhalten. Allerdings könnten in der Hansestadt bereits am heutigen Abend die ersten Schneeflocken dieses Winters fallen, meint Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Denn laut der Vorhersage zieht heute Abend ein Regengebiet über den Norden hinweg, das zum Auftakt wegen der Kälte ein bisschen Schnee fallen lässt. Aber weiß werde es nicht werden, so die Wetterexpertin, schon morgen früh sei es mit dem Regen wieder vorbei.

Wetter in Hamburg: Auf den Straßen wird es morgens glatt

Und pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember kann es morgen früh auf den Straßen glatt werden, sagt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Denn ab morgen sei bei einer Temperatur von 0 bis ein Grad knapp über dem Boden für die ganze Woche mit Bodenfrost zu rechnen, besonders auf Brücken und in den Randgebieten von Hamburg. Das sei für diese Zeit nicht ungewöhnlich, so der Meteorologe, genau passend zum Winterbeginn.

Auch in den kommenden Tagen bleibt der Himmel stark bewölkt. Nach Tiefsttemperaturen von zwei Grad in der Nacht wird das Thermometer am Dienstag tagsüber bis zu fünf Grad anzeigen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Am Mittwoch wird es ähnlich, nur etwas kälter. Uns erwarten dann Temperaturen von drei bis vier Grad. Mit Bodennebel sei aufgrund des Windes nicht zu rechnen, so Jung.

Das war der Herbst in Hamburg

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, zählte Hamburg im Herbst mit knapp 11,3 °C (9,6 °C) zu den wärmsten Bundesländern. Insgesamt fielen rund 135 l/m² Regen (195 l/m²). Mit annähernd 330 Sonnenstunden sei Hamburg die sonnenscheinärmste Region gewesen.