Hamburg. Es ist ein Video zum Träumen – ein Song, der direkt ins Herz geht und zum Ohrwurm werden kann: „Wirf die Zündkerze an auf der Fahrt durch die Nacht“, singt der Hamburger Pastor Ulf Werner. Das Video, am Freitag im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Norddeutschland veröffentlicht, will ein Hoffnungszeichen vor Weihnachten in dieser Pandemiezeit setzen.

Entstanden ist ein musikalischer Roadtrip, der unlängst an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurde – zwischen Ostsee und Salzhaff rund um Rerik. Produziert wurde der Song im Studio Hamburg.

Hoffnungsleuchten: "Weihnachten ist mehr als du glaubst"

Ulf Werner ist Pastor an der evangelischen Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde und Mitarbeiter des Bereichs Popularmusik der Nordkirche. Die musikalischen Wurzeln des Songwriters und Musikers liegen in der Hamburger Punkszene. „Die Idee war es, für die Aktion #hoffnungsleuchten der Nordkirche einen Song zu komponieren, der uns auf unserem Weg Richtung Weihnachten begleitet“, sagt Werner. Passend dazu heißt es in seinem neuen Lied: „Weihnachten ist mehr als du glaubst.“

Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein, hat die Schirmherrschaft für das Projekt „Zündkerze“ übernommen. Er sagt: „Die fröhliche Melodie, der Text und die etwas nostalgischen Bilder, mit denen das Video zum Song daherkommt, wecken schöne Erinnerungen und ermutigen, auch in diesen Zeiten aufzubrechen und den Weg zu anderen Menschen zu suchen.“